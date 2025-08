Obletnica poplavne katastrofe: družina s štirimi otroki brez doma, država ponuja le delček obljubljene pomoči (FOTO)

Vlada je za pomoč in obnovo do konca julija letos izplačala 1,12 milijarde evrov. Večji del sanacijskih del bo predvidoma končanih v treh letih, v celoti pa bodo izvedena v petih. Za sanacijska dela bodo med letoma 2025 in 2028 namenili še 2,3 milijarde evrov. Kot pravijo v službi vlade za obnovo po poplavah, je v ospredju premišljeno prostorsko načrtovanje, skupaj s strokovnjaki z najrazličnejšimi znanji, od področja prostorske zakonodaje do gradnje objektov. Tudi zato na ministrstvu za naravne vire in prostor (MNVP) pripravljajo sistemski zakon, po katerem bo treba v projektih upoštevati pod...