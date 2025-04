Družina prva, Mura takoj za njo

Kdo je dosegel prvi gol v evropskih tekmovanjih za Muro? Vladimir Kokol, danes trener ženske ekipe (ŽNK) Mure. Kdo je najmlajši igralec, ki je v 1. Slovenski nogometni ligi debitiral za Muro? Niko Kasalo. Je najmlajši prvoligaški debitant v zgodovini soboškega prvoligaša (16 let, štiri mesece in 14 dni). 26 PREDSEDNIKOVje vodilo Muro v 100 letih. To sta le dve od vprašanj na Čarno-bejlem kvizu, ki je bil v petek v baru nogometnega kluba Mura, na katerem je tekmovalo pet ekip s po tremi tekmovalci, imenovale so se NK Mura skozi čas, Svetinja, ŽNK Mura, Mladi muraši in Trije mušketirji. Pomenl...