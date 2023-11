Družina pela že desetič (FOTO)

V Adergasu s pevskimi večeri že deseto leto ohranjajo bogato ljudsko dediščino, obujajo spomine na življenje prejšnjih rodov, ki je bilo vedno povezano s pesmijo, obenem pa skrbijo za veselo druženje vaščanov vseh generacij. Jubilejno prireditev Družina poje je organiziralo Kulturno umetniško društvo Pod lipo Adergas. »Naše vodilo je skrb, da slovenska ljudska pesem ne bi nikoli izumrla, saj je njena vrednost za narod neprecenljiva. Znova se je izkazalo, da nas glasba in pesmi združujejo, zato bomo tovrstne prireditve nadaljevali tudi v prihodnje. V kulturnem društvu si prizadevamo ohraniti družinsko glasbeno kulturo v obliki ljudskega petja in prenašati ljudsko petje na mlajše rodove,« je povedala Angelca Maček, ki je dogodek tudi pripravila in ga z domiselnimi nagovori vodila skupaj z Moniko Ribnikar.

Na koncu prireditve so vsi skupaj zapeli Zakrivljeno palico v roki. FOTOGRAFIJE: Janez Ribnikar

Skupaj 50 pevcev

Nastopilo je deset družin, skupin in posameznikov, skupaj 50 pevcev, na prav vseh desetih revijah pa so se predstavile družina Maček in sestri Plevel. Vsaka družina oziroma skupina je zapela dve pesmi, eno narodno, drugo narodno-zabavno. Prva so navdušila dekleta iz družine Bašelj, po domače Kodranove iz Velesovega, z mamo Francko so zapele tri vnukinje in snaha Tina, pri drugi pesmi sta se pridružili še sosedovi dekleti. Zapele so Mi ga pa žingamo in O prijateljstvu. Druga je nastopila družina Logar iz Suhe pri Predosljah, mama Maja je na oder pripeljala hčerki, 13-letno Mašo in devetletno Lano. Obe se učita igrati na diatonično harmoniko, pri naslednjem nastopu čez leto ali dve pa bosta dekleti tudi zapeli.

Družina Maček je na prireditvah, kot rečeno, sodelovala vsako leto. Oče Jože in mati Angelca sta v družbi hčera Monike in Petre, vnukinj Zale in Anike ter vnuka Lovra in ob zvokih kitare zapela Čez zelene trate in belokranjsko Pobelelo pole. Vsi Mačkovi so aktivni v domačem kulturnem društvu. Tudi sestri Jelka in Brigita sta že desetič prepevali. Nekajkrat smo na odru slišali tudi brata Štefana Plevela, ki pozna veliko zelo starih pesmi s hudomušno vsebino. Sestri sodelujeta v cerkvenem pevskem zboru, čeprav sta že prestopili 80. leto; Jelka je bila s 86 leti najstarejša pevka, Brigita pa je prav te dni praznovala 80. rojstni dan. Zapeli sta Srebrno reko in Tam na vrtni gredi. Na klavirju ju je spremljala prof. Damijana Božič Močnik. Družina Rezar je zapela brez mame Barbare, ki je bila službeno zadržana, oče Rok je s hčerko Angelco in nečakinjo zapel Jutri mam zobarja in narodno Na planincah. Iz Praprotne Police je prišla družina Rozman. Tone in Angeli sta spremljala hčeri Ksenijo in Saro ter Nežo, ki počasi vstopa v njihovo družino. Zapeli so Žabe in Pozdrav s planin.

Rozmanovi so navdušili polno dvorano.

Vsi v en glas

Najštevilnejša je bila družina Selan iz Praprotne Police. Dane in Ana imata sedem otrok, dva fanta in pet deklet, samo ena je ostala doma, z njimi sta nastopila še dva priženjena. Iz Adergasa se je predstavila šestčlanska družina Sirc. Očetu Franciju in mami Nancy so se pridružili sinovi Žan, Rudi in Matic ter hči Vesna. Vsi štirje otroci so glasbeniki, v hiši odmevajo glasovi harmonike, kitare, bas kitare in citer. Nancy je profesorica glasbe, Franci pa je predsednik domačega kulturnega društva Pod lipo Adergas in rad prepeva v zborih. Nastopila je tudi družina Močnik iz Cerkelj na Gorenjskem. Znanja o petju in igranju na inštrumente jim ne manjka, saj so vsi člani godbe v Cerkljah, oče je mojster v orglarski delavnici in skupaj radi prepevajo v različnih pevskih skupinah. Zadnji, deseti so se predstavili člani družine Zarnik iz Šenčurja, mami Petra in otroka Anika in Lovro.

Vsi skupaj, pevci in obiskovalci v dvorani, so na koncu zapeli pesem na besedilo Simona Gregorčiča Zakrivljeno palico v roki. Vse sodelujoče družine so prejele zabojček z ajdovo moko, dve jabolki, posušene lovorjeve liste in hlebček kruha, otroci pa čokolado. Franci Sirc, predsednik KUD Pod lipo Adergas, se je s šopkom rož zahvalil Angelci Maček za organizacijo vseh zelo uspešnih desetih prireditev.