Družina ostala brez strehe nad glavo: če sosed ne bi bedel, bi se končalo tragično (FOTO)

»V bistvu smo imeli srečo v nesreči. Če ne bi sosed Bojan v nedeljo nekaj pred polnočjo še hodil po hiši in se mu ne bi pogled ustavil na naši hiši, ki je že gorela, nas danes ne bi bilo več, vsi bi se lahko zadušili. Komaj smo se rešili, hiša je bila v trenutku v plamenih, prostori pa že polni dima in tudi videlo se ni nič v hiši, saj je zaradi kratkega stika takoj zmanjkalo elektrike,« se noči na 28. marec spominja 54-letni Martin Meke iz Gabrja pri Novem mestu.

Zgodilo se je torej v noči na ponedeljek. Martin je bil ravno v kopalnici, ko je na vrata potrkal sosed Bojan Bregar. »Hiša vam gori,« je hitel in v tistem že klical gasilce. Domači gasilci PGD Gabrje so bili na kraju požara v šestih minutah, poklicni gasilci Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto v desetih, na pomoč so prišli tudi gasilci iz Stopič. Martin, ki je takoj zbudil partnerico Natašo, je v paniki stekel v kurilnico in potegnil cev za zalivanje ter začel gasiti, na pomoč mu je prišla 20-letna hčerka Nika, a bolj je gasil, bolj je gorelo. Uspeha ni bilo, je pa v hipu zavladala panika.

Če ne bi sosed Bojan v nedeljo nekaj pred polnočjo še hodil po hiši in se mu ne bi pogled ustavil na naši hiši, ki je že gorela, nas danes ne bi bilo več.

V spodnjem delu hiše ima sobo urejeno Martinova 88-letna mama Rozalija, ki je hitro doumela, kaj se dogaja. Vzela je bergle in prišla do vhodnih vrat, tam sta ji na pomoč prišla dva gasilca. Pravo dramo pa je doživljala Nataša, ki je morala na varno spraviti 16-letno Tio, dekle s cerebralno paralizo, ki ne hodi in ne govori ter je povsem odvisna od drugih. »Sploh ne vem, kje sem v tistem zbrala toliko moči. Obe sva že spali in na pol v snu sem dobila neverjetno energijo. Kot bi me angel dvignil in mi dal moči,« razmišlja Nataša. 35 kilogramov težko hčerko je zagrabila in se z njo v naročju v temi zapodila po stopnicah, zunaj sta se še spotaknili v gasilsko cev in padli, a rešili sta se.

Kratki stik?

Nataša je v požaru reševala invalidno Tio. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Očitno je bil vzrok požara kratki stik in ob tem se Martinova mama Rozalija spominja let, ko sta z možem, ki je pred dobrim letom zgubil boj s težko boleznijo, postavila hišo. Takrat so še živeli v Ljubljani, v Gabrju, kjer je stal Rozalijin dom, pa so postavili manjšo vikend hišo, v katero so se pred tremi desetletji preselili. Spodaj je bila sprva garaža, a sta si oče in mama uredila sobo in kuhinjo, v prvem nadstropju so bili Martin z družino, v podstrešnem delu pa so dijakinji Niki, ki zaključuje ekonomsko gimnazijo, uredili kotiček, kopalnice še ne. Ostrešje in streha sta povsem uničena, pogoreli so spalnica, otroška soba, delovna soba, prostor za shrambo. Kljub hitri intervenciji gasilcev je zgornje nadstropje povsem uničeno, prav tako stopnišče v podstrešje, uničeno je kompletno pohištvo in tehnične stvari. V srednjem nadstropju je polno saj, vonj po zažganem se je vpil v prostore, potrebno bo temeljito čiščenje.

»Na srečo so bili gasilci res hitri. Če bi prišli 10 minut pozneje, bi morali stavbo bolj zaliti, tako da voda ni pronicala po stenah in stropih in je škoda manjša,« je zadovoljen Martin, ki je hvaležen prav vsakemu, ki je družini v teh težkih trenutkih priskočil na pomoč. Takoj naslednjega dne so domači gasilci streho zaščitili s folijo, a na srečo so hitro našli krovca, ki je imel po naključju eno ekipo prosto, da se je lahko lotila obnove ostrešja in strehe, da ni škoda na stavbi še večja. Družina je streho nad glavo takoj dobila pri Martinovi sestri, a to je le začasna rešitev, saj se jih zdaj v eni hiši drenja enajst.

Na pomoč!

Pri obnovi Meketove hiše se vse zatakne pri denarju, in čeprav je družina ves čas živela skromno, so zdaj, ko so čez noč ostali brez strehe nad glavo, pahnjeni v položaj, da potrebujejo pomoč dobrih ljudi. »Dolga leta smo imeli hišo zavarovano, dve ali tri leta pa ne več. Enostavno finančno nismo zmogli,« prizna Martin. Nataša, ki je bila prej zaposlena v Beti, prejema delno nadomestilo za izgubljeni dohodek, ker skrbi za hčerko Tio, vključeno v CUDV Draga v Novem mestu. Nika je gimnazijka, Martin pa je zaposlen v Adrii mobil, a je od novembra na bolniški, najprej zaradi covida-19 in zapletov zaradi virusa, zdaj zaradi psihičnih težav, ki ga spremljajo že dolga leta, zaradi česar potrebuje tudi pomoč psihiatra.

Hiša že dobiva novo streho. FOTO: OZRKS Novo mesto

Njihovo stisko so prepoznali tudi krajani ter stopili skupaj, vsak bo pomagal po svojih zmožnostih, v akcijo obnove so se vključili tudi na Območnem združenju Rdečega križa Novo mesto. »Samo predračun za streho je 18.000 evrov, po poročilu z intervencije požara je približna škoda ocenjena na 45.000 evrov,« pravi Barbara Ozimek, sekretarka na območnem združenju Rdečega križa Novo mesto, ki zato za pomoč prosi tudi bralce Slovenskih novic, v ta namen smo odprli Krambergerjev sklad.

Krambergerjev sklad Drage bralke in bralci, vse, ki želite pomagati Meketovim iz Gabrja pri Novem mestu, prosimo, da denarno pomoč nakažete na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja št. SI56 02922-0019831742, s pripisom za družino Meke, sklicna številka 7250. Odslej lahko pomagate tudi z SMS-donacijami. Pošljite SMS na 1919: z vpisano ključno besedo KRAMBERGER boste prispevali 1 evro, z vpisano ključno besedo KRAMBERGER5 pa 5 evrov.

»Najprej moramo prekriti streho, potem bo treba zamenjati vso elektroinštalacijo pa okna v zgornjem nadstropju. Tudi opremo za mladinsko sobo bi potrebovali, pa posteljo in drugo pohištvo, tudi če je rabljeno, sploh ni pomembno, samo da bi Niki spet uredili njen kotiček. Pa računalnik bi nam še kako prišel prav, saj je dva uničil ogenj. Oblačil pa imamo dovolj,« pove Martin, ki pa se povsem razneži ob pogledu na invalidno hčerko.

Ne hodi, ne govori

Tia pleše v svojem svetu ... FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

»Tia se je rodila z urgentnim carskim rezom, pri porodu je imela dihalno stisko, zato je bila štiri mesece na intenzivni. Potem so ugotovili, da se je še kot plod okužila c CMV, citomegalovirusom, ki ji je poškodoval možgane. Ko je bila stara štiri mesece, so nama povedali, da ne bo ne hodila ne govorila,« pravi Nataša. In v isti sapi pove, da je Tia pravi sonček, dobrovoljček, ki vse okoli sebe polni z energijo. A ves čas potrebuje ob sebi sočloveka. Nika in Tia se imata zelo radi, Nika zelo rada skrbi za mlajšo sestro.

Tia ima zelo rada glasbo. In ko klepetamo, se spusti na kolena in pokaže svoj ples. Ples v svojem svetu. Ples, ki domačim, kljub nesreči, ki jih je prizadela, ogreje srce, nariše nasmeh na obraz in jih navdaja s srečo in upanjem.