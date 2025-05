»Eh, kaj bom knjigo pisal, jaz sem kovinar in ne pisatelj,« si je mislil 85-letni Peter Slatnar st., ko so ga njegovi številni prijatelji že pred leti prepričevali, da bi moral zapisati svoje zanimive zgodbe. Inženir in inovator, ki mu prijatelji zaradi povezanosti s smučiščem Krvavec rečejo kar Krvavški vitez, je namreč prehodil izjemno pot obrtnika, smučarja in smučarskega učitelja, lovca in gorskega reševalca. Na njegovi domačiji v Cerkljah na Gorenjskem je bilo v letih 1990 in 1991 tajno skladišče orožja in streliva teritorialne obrambe takratne občine Kranj. Peter starejši je oče treh o...