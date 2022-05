Njim in njihovemu ustvarjanju je bil posvečen tokratni majski Utrip domoznanstva Medobčinske splošne knjižnice Žalec, ki je bil organiziran v avli Doma II. slovenskega tabora. Pripravili in vodili sta ga Karmen Kreže in Tanja Pilih, za glasbeni del pa so poskrbeli člani družine Galič, ki so pripravili res lep in pester program ter ga začinili z jubilejno torto ob 30-letnici delovanja. Pesmi za vse čase Večer sta s citrami in orglicami začela Cita in Jože s pesmijo Petkrat na zdravje. V nadaljevanju sta voditeljici skozi pogovor s člani družine številnim obiskovalcem predstavili delovanje nji...