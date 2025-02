Družili so se ob dobrih okusih (FOTO)

Sekcija vinarjev in ljubiteljev vina, ki združuje 10 aktivnih članov pod vodstvom predsednice Mojce Stopar Simoneta in deluje pri Razvojnem združenju Repentabor, je konec januarja v vaškem domu v Dolu pri Vogljah priredila že 4. vinsko-kulinarični večer. Prireditev, ki so jo množično obiskali tako slovenski kot tudi zamejski in italijanski ljubitelji vina, ima ne samo izobraževalni, ampak tudi družabni namen. Šestim vinarjem so se pridružili štirje gostinci, za glasbo pa je poskrbela mlada domača pevka Teja Ausec ob spremljavi pianista Timoteja Majerja.

Delavnica in degustacija Foto: Olga Knez

Želijo si tečaja

Prvi del dogodka je bil namenjen delavnici, ki jo je vodil mednarodno uveljavljeni ocenjevalec Andrej Gorjak, prvi Slovenec z WSET diplomo iz vin, ki redno ocenjuje tudi na Decanter World Wine Awards. Udeleženci so spoznavali renski rizling in modri pinot, poskusili so šest vrhunskih domačih in tujih vin.

»Gre za vinski sorti, pri katerih se morajo tako vinogradniki kot tudi vinarji v kleti zelo potruditi. Hvaležno občinstvo je aktivno sodelovalo na predstavitvi in z vprašanji želelo razumeti karakteristike in razlike obeh vin,« je poudaril Gorjak, avtor več vinskih vodnikov in monografije Slovenija, vinska dežela. Zbrani so se strinjali, da ustanovitelja prve slovenske vinske šole Belvin, ki deluje že več kot dve desetletji, povabijo na Kras, da jim široko profesionalno znanje o vinih predstavi na tečaju. Delavnico z degustacijo vin so končali z anketo, s katero so izbrali najbolj priljubljeno prikazano vino; zmagovalec je postal modri pinot iz Burgundije.

Andrej Gorjak, drugi z desne, je navdušil s predstavitvijo. Foto: Olga Knez

Večer se je nadaljeval s pokušino lokalnih vin šestih vinarjev, Vitez, Stubelj, Metljak, Krivec, Čotova klet in Oštirjeva kmetija; slednja je ponudila tudi kraški pršut, ki se je podal tako k blagodejnemu teranu kot odličnim belim vinom. Na Oštirjevi kmetiji že tretja generacija nadaljuje tradicijo vzreje prašičev, vinogradništva in vinarstva. Na štirih hektarjih vinogradov gojijo več kot 60 odstotkov refoška, iz katerega pridelajo teran, pa tudi vitovsko, malvazijo, cabernet sauvignon in chardonnay. Redijo 17 plemenskih svinj in poleg kraškega pršuta izdelujejo suhomesne izdelke.

Sodelovanje še naprej

Za kulinarično razvajanje so poskrbeli domači gostinci: gostilna Ravbar in Ruj iz Dola, z italijanske strani pa restavracija Križman iz Repna in Carso - Kras s Cola. Elvis Križman je z Veroniko Križman pripravil sendvič z odličnim kruhom z rdečim radičem, čebulo v teranu in svinjsko prato, kuhano na nizki temperaturi. Peter Patajac iz gostilnice Ruj, ki lokalne okuse povzdiguje v vrhunsko kulinariko, je na kremi iz vrzot (ohrovta) postregel s štrukeljčki z albuminsko skuto in panceto.

Obiskovalci so uživali v domačem kruhu izpod njegovih rok, izdelanem s spontano fermentacijo brez kvasa in pečenem v krušni peči. S kruhom iz droži razvaja že štiri leta. Ječmen z domačo klobaso in vrzotami je pripravil Luca Barberis iz restavracije Kras. K ocvirkovemu kruhu so se odlično podali goveja lička in pire iz tartufov iz domače gostilne Ravbar v Dolu pri Vogljah, ki je odprta od leta 1888.

Prireditev ima izobraževalni in družabni namen. Foto: Olga Knez

Organizatorjem, ki vključujejo mlade sile, odličnim vinarjem in vrhunskim kuharjem sta čestitala repentabrska županja Tanja Kosmina in sežanski župan Andrej Sila. »Zelo sem zadovoljna s sodelovanjem naših vinarjev in gostincev na čezmejnem dogodku, ki ohranja dozdajšnje veliko prijateljstvo repentabrske občine s sežansko. Sodelovanje bomo negovali še naprej,« je poudarila Kosminova, županja najmanjše občine na Tržaškem, ki ima okrog 860 prebivalcev.

Odlični štrukeljčki z albuminsko skuto in panceto na kremi iz vrzot Foto: Olga Knez

Poudarila je, da so lani prvič pripravili poletne vinske noči, letos pa bodo povabili tudi vinarje iz treh sosednjih slovenskih vasi: Vrhovlje, Voglje in Dol pri Vogljah. Po letu 2022, ko je bil predsednik Borut Pahor častni pokrovitelj 27. etnološke prireditve Slovencev v zamejstvu, bo po starih kmečkih običajih konec avgusta potekala Kraška ohcet.