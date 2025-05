Društvo za zaščito konj vabi na prakso: izkušnje za mlade

Prihaja tisti čas leta, ko dijaki in študenti iščejo podjetja in ustanove, kjer bi lahko opravljali obvezno počitniško prakso ter od nje odnesli kaj uporabnega, obenem pa pridobili nekaj izkušenj.

Toliko bolj razveseljivo je zato vabilo Društva za zaščito konj in drugih živali, ki našim bodočim kadrom ponuja opravljanje obvezne prakse. Po sklenitvi pogodbe s šolo ali fakulteto dijake in študente zavarujejo za primer poškodbe, ponudijo jim toplo malico in možnost bivanja v že delno obnovljeni, starejši hiši na posestvu. Delo je razgibano, pri delu pa se vedno pridružijo tudi živali, ki radovedno opazujejo, včasih pa samo poprosijo za kanček ljubezni, malo božanja in crkljanja.

8 PROSILCEV lahko sprejmejo v enem terminu.

»V enem terminu lahko sprejmemo do osem prosilcev, prakso pa nudimo vsem mogočim profilom. Res je, da nagrad ne moremo izplačevati, saj sami delujemo izključno na osnovi donacij in prostovoljnih prispevkov, ponujamo pa ogromno znanja in prijetno delovno okolje. Tu lahko opravljajo obvezno prakso bodoči veterinarji, biotehniki, vrtnarji, gradbeniki, računalničarji, lesarji, naravovarstveniki, kuharji ... Pomagajo lahko tudi pri organizaciji prireditev in dogodkov, vodenju manjših projektov, ureditvi ambientov, urejanju spletnih strani, marketingu ... Sicer pa je najbolje, da se kar sami pozanimate in nas povprašate, ali nemara potrebujemo tudi vaš profil izobrazbe,« je povabila predsednica Društva za zaščito konj Natalija Nedeljko.

Delo je raznoliko in razgibano.

Društvo sodeluje tudi z drugimi organizacijami, prav tako uspešno sodeluje na razpisih. Eden takšnih je tudi projekt Povezani v drugačnosti, kjer se za ljudi s posebnimi potrebami izvajajo druženja in terapije z živalmi s posebnimi potrebami.

In zakaj ponujajo možnost obvezne prakse v Orovi vasi pri Polzeli? Natalija Nedeljko pravi, da potrebujejo svežino, sveže ideje mladih, njihovo znanje in moč, ker na mladih svet stoji. Deliti želijo tudi svoje znanje in izkušnje, pokazati želijo realnost življenja, ki čaka mlade, ko bodo po zaključku šolanja stopili na svojo novo pot.

Veseli so vsakega, poudarja predsednica Društva za zaščito konj Natalija Nedeljko.

Dodajmo, da se v društvu trudijo izpolnjevati načela trajnostnega upravljanja in da ogromno stvari reciklirajo ter ponovno uporabijo. Zato se razveselijo vsakogar, ki se odloči opravljati obvezno prakso pri njih.

Tudi kokoši zahtevajo pozornost.