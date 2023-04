Drugič v tem letu so naši meteorologi opazili zanimiv vremenski pojav (FOTO)

»Ponoči je bil severni sij viden v dveh valovih. Prvi je bil rumeno zelenkast, videli so se tudi svetlo rdeči deli kot nežni oblaki. Drugi val, ki je bil šibkejši, je bil vijolične barve in nizko nad obzorjem. Slednji so bolj običajni za naše kraje. Po poročanju je bil letos iz Slovenije polarni sij viden drugič,« so zapisali na facebook strani Arsa in poleg objavili dve fotografiji.

Kako nastane severni sij?

»Severni sij povzroči Sončev veter. Morje nabitih delcev potuje od Sonca proti Zemlji s hitrostjo nekaj sto kilometrov na sekundo. Ker Zemljo obdaja nekakšen magnetni plašč, ki ščiti naše ozračje in življenje pred škodljivimi hitrimi delci iz vesolja, se ti delci zabijajo v ta plašč in povzročijo, da na nočnem nebu zažarijo različne barve - od bele, rumenozelene, rdeče, zelene, oranžne, modre do vijolične barve,« so zapisali na Arsu.

V nedeljo je bilo s strani Britanske meteorološke službe izdano opozorilo pred geomagnetnim viharjem - po lestvici ovrednoteno s četrto stopnjo - G4. Takšnih geomagnetnih viharjev je približno 100 na sončev cikel, torej 100 na 11 let, kar bi približno pomenilo ne vihar na dva meseca.