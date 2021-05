Drugi odmerek AstraZenece prejelo le 869 Slovencev

Kampanja cepljenja proti covidu 19 v Sloveniji je dosegla dva mejnika. Po današnjih podatkih na spletnih straneh Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) je s prvim odmerkom cepiva v državi cepljenih 426.043 ljudi, kar je okoli 20,4 odstotka vseh prebivalcev. Dva odmerka cepiva je prejelo 211.199 oseb ali 10,1 odstotka prebivalstva. Da bi precepili dovolj prebivalstva, bi morali cepiti najmanj 60 odstotkov ljudi.Med ženskami jih je prvi odmerek do zdaj prejelo 236.509, med moškimi pa 189.534. Pri drugem odmerku je številka pri ženskah 124.014, pri moških pa 87.185.V starostnih skupinah nad 60 let je s prvim odmerkom cepljenih 40 ali več odstotkov oseb, 20 ali več odstotkov oseb pa je drugi odmerek prejelo v starostnih skupinah nad 65 let.Med statističnimi regijami so pri cepljenju najbolj uspešni v zasavski, koroški, goriški, osrednjeslovenski in gorenjski, najmanj pa v pomurski, jugovzhodni Sloveniji, podravski in posavski.Od razpoložljivih cepiv je prvi odmerek Pfizerjevega cepiva Comirnaty do zdaj prejelo 253.866 oseb, drugega pa 187.260. Prvi odmerek cepiva AstraZenece je prejelo 128.431, drugega pa zaradi težav pri dobavi le 834. S prvim odmerkom Moderninega cepiva je cepljenih 43.687, z drugim pa 22.710 oseb.