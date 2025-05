Druga najslabša udeležba referenduma v zadnjih letih, samo udeležba za drugi tir je bila slabša

Na več kot 3000 voliščih za referendumsko glasovanje o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki so se odprla ob 7. uri, je do 11. ure glasovalo 138.809 volivcev ali 8,2 odstotka volilnih upravičencev. Volišča bodo odprta do 19. ure, prve izide glasovanja je pričakovati po 19.30.

»Do 11:00 je na referendumu glasovalo 8,2 odstotkov Slovenk in Slovencev. To je druga najslabša udeležba v zadnjih letih. Samo udeležba za drugi tir je bila slabša. Če se bodo ponovili trendi iz preteklosti, bo do 19:00 glasovalo 488 tisoč ljudi. Da bi pobuda stranke SDS uspela, bi moralo proti glasovati skoraj 70 odstotkov vseh, ki so se referenduma udeležili. Praktično nobena anketa ni nakazovala takšnega nasprotovanja zakonu.«

Kršitve volilnega molka

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od sobote in do danes do 12. ure prejela 27 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka med referendumom o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Inšpektorat na podlagi obvestil obravnava sedem zadev, za katere obstaja sum, da gre za kršitev volilnega molka.

Inšpektorat RS za notranje zadeve je za 20 obvestil ugotovili, da se nanašajo na zadeve, ki so že v obravnavi ali pa niso povezane s kršitvami volilnega molka, izhaja iz objave na spletni strani inšpektorata.

Največ zadev, za katere obstaja sum, da gre za kršitev volilnega molka, se po navedbah inšpektorata nanaša na domnevne kršitve volilnega molka s spornimi objavami in vsebinami na družbenih omrežjih.

Volilni molk, ki se je po kampanji za zakonodajni referendum o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti začel v soboto, traja danes do 19. ure oz. do zaprtja volišč. Prijave domnevnih kršitev volilnega molka sprejema dežurna služba ministrstva. Dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve prijave sprejema na številki 080 21 13 še do 19. ure.

Za kršitev volilnega molka so skladno z zakonom o volilni in referendumski kampanji predvidene globe od 800 do 3000 evrov za organizatorja volilne in referendumske kampanje, za odgovorno osebo organizatorja volilne in referendumske kampanje od 300 do 600 evrov, za pravno osebo ali samostojnega podjetnika od 250 do 500 evrov in od 150 do 250 evrov za posameznika ali odgovorno osebo pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika.