Druga cev predora Karavanke 16,5 milijona dražja! Znano, kdaj bo odprta

Gradbena dela v novi cevi avtocestnega predora Karavanke so zaključena. Turško podjetje Cengiz je sredi junija predalo objekt izvajalcu elektromehanskih del. Skupna vrednost gradnje se je po petem aneksu povzpela na 114,9 milijona evrov brez DDV – skoraj 16,5 milijona več kot ob podpisu pogodbe leta 2020. Glavni razlog za podražitev so bile višje cene materialov, energentov in gradbene mehanizacije.

Osnovna pogodbena cena, sklenjena s turškim gradbenim podjetjem Cengiz Insaat, je brez DDV znašala 98,5 milijona evrov. S tretjim aneksom, ki so ga zaradi podražitve materialov, energentov in gradbene mehanizacije, sklenili konec leta 2023, se je cena zvišala na 106 milijonov evrov, poroča STA.

Pred kratkim je bil sklenjen še peti aneks, ki je prav tako zvišal pogodbeno ceno. Kot so za STA pojasnili na Darsu, je bil aneks sklenjen za dodatna in opuščena dela, ki pa ne vplivajo na pogodbeno ceno. Do povečanja pogodbene vrednosti je prišlo izključno zaradi podražitev, in sicer za 8,9 milijona evrov. Skupna pogodbena vrednost del po podpisu aneksa tako brez davka znaša 114,9 milijona evrov.

Odprtje konec marca?

V predoru trenutno poteka vgradnja elektro in strojne opreme, ki bo končana do novembra. Sledilo bo testiranje sistemov – od prezračevanja in videonadzora do požarnega sistema – na slovenski in avstrijski strani. Zaradi tehničnih zahtev bo oprema v novi in stari cevi povezana, javno naročilo zanjo pa je izvedel avstrijski Asfinag.

Nova cev bo za promet odprta predvidoma konec marca 2026. Nato bo sledila celovita sanacija obstoječe cevi, ki bo trajala do konca leta 2028. Šele po čezmejnem testiranju bo promet stekel enosmerno po obeh ceveh – to naj bi se zgodilo v začetku leta 2029.