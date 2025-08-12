PODRAŽITEV

Druga cev predora Karavanke 16,5 milijona dražja! Znano, kdaj bo odprta

V predoru trenutno poteka vgradnja elektro in strojne opreme, ki bo končana do novembra.
Fotografija: Gradnja druge cevi predora Karavanke, 02. 03. 2022. FOTO: Blaž Samec
Odpri galerijo
Gradnja druge cevi predora Karavanke, 02. 03. 2022. FOTO: Blaž Samec

N. P.
12.08.2025 ob 18:54
N. P.
12.08.2025 ob 18:54

Poslušajte

Čas branja: 1:01 min.

Gradbena dela v novi cevi avtocestnega predora Karavanke so zaključena. Turško podjetje Cengiz je sredi junija predalo objekt izvajalcu elektromehanskih del. Skupna vrednost gradnje se je po petem aneksu povzpela na 114,9 milijona evrov brez DDV – skoraj 16,5 milijona več kot ob podpisu pogodbe leta 2020. Glavni razlog za podražitev so bile višje cene materialov, energentov in gradbene mehanizacije.

Osnovna pogodbena cena, sklenjena s turškim gradbenim podjetjem Cengiz Insaat, je brez DDV znašala 98,5 milijona evrov. S tretjim aneksom, ki so ga zaradi podražitve materialov, energentov in gradbene mehanizacije, sklenili konec leta 2023, se je cena zvišala na 106 milijonov evrov, poroča STA.

Pred kratkim je bil sklenjen še peti aneks, ki je prav tako zvišal pogodbeno ceno. Kot so za STA pojasnili na Darsu, je bil aneks sklenjen za dodatna in opuščena dela, ki pa ne vplivajo na pogodbeno ceno. Do povečanja pogodbene vrednosti je prišlo izključno zaradi podražitev, in sicer za 8,9 milijona evrov. Skupna pogodbena vrednost del po podpisu aneksa tako brez davka znaša 114,9 milijona evrov.

Odprtje konec marca?

V predoru trenutno poteka vgradnja elektro in strojne opreme, ki bo končana do novembra. Sledilo bo testiranje sistemov – od prezračevanja in videonadzora do požarnega sistema – na slovenski in avstrijski strani. Zaradi tehničnih zahtev bo oprema v novi in stari cevi povezana, javno naročilo zanjo pa je izvedel avstrijski Asfinag.

Nova cev bo za promet odprta predvidoma konec marca 2026. Nato bo sledila celovita sanacija obstoječe cevi, ki bo trajala do konca leta 2028. Šele po čezmejnem testiranju bo promet stekel enosmerno po obeh ceveh – to naj bi se zgodilo v začetku leta 2029.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

podražitev gradnja podražitve obnova prenova gradbeni materiali predor Karavanke gradbeno dovoljenje Dars Karavanke

Priporočamo

Zapora ene glavnih prometnic v Ljubljani: skoraj tri tedne bodo delali, pripravite se
Del Slovenije je stresel potres! Ste ga čutili?
Zaupal je umetni inteligenci in pristal v bolnišnici, z njim je hudo
Nuša Derenda kupila tole za novega družinskega člana, a on ima raje ... (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Zapora ene glavnih prometnic v Ljubljani: skoraj tri tedne bodo delali, pripravite se
Del Slovenije je stresel potres! Ste ga čutili?
Zaupal je umetni inteligenci in pristal v bolnišnici, z njim je hudo
Nuša Derenda kupila tole za novega družinskega člana, a on ima raje ... (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.