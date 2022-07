Naslednji teden odhajate na dopust? Prihajajo dež, oblaki in konkretna ohladitev

V zadnjih dneh je Slovenijo zajel pravi vročinski val. Dnevne temperature so se povzpele krepko čez 30 stopinj, v Podnanosu so 28. junija zabeležili celo absolutni junijski rekord – 38 stopinj Celzija, je sporočila Agencija RS za okolje (Arso). Precej visoke so bile v sredo tudi najnižje temperature, in sicer so na Primorskem izmerili:

– Godnje 23,1,

– Letališče Portorož 23,1,

– Koper - Kapitanija 24,6,

– Vedrijan 24,8,

– Bilje 25,8

– Podnanos 26,7 stopinje Celzija.

A izredno vroči dnevi in tople noči se bodo kmalu poslovili, kar je slaba vest (ali pa tudi ne) za tiste, ki se v prihodnjem tednu odpravljate na dopust. Od torka do petka se bodo namreč menjavali sonce, oblaki in dež. Bliže kot bomo koncu tedna, nižje bodo tudi temperature. Tako trenutni modeli Arsa za soboto, 9. julija, kažejo, da bodo najnižje temperature okoli 13 stopinj, čez dan pa se bo živo srebro ustavilo pri komaj 20 stopinjah Celzija.

