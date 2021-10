Drug drugega našla v prestolnici

Pred 60 leti so bili v Prlekiji in Prekmurju težki časi, saj je bilo veliko pomanjkanje, ljudje so bili brez zaposlitve. Tudi Stanjkova sta si poiskala delo v prestolnici. Janez je kot mesar delal v klavnici v tovarni Emona. Spominja se časov, kako je s konjsko vprego vozil prodajat jajčka, Irma pa je delala na polju, prav tako v podjetju Emona.



Tam sta se tudi spoznala. Ko sta se vrnila iz Ljubljane, sta se poročila in si dom ustvarila na moževi domačiji. Delo sta si našla v domačem kraju. Janez, rojen leta 1941, se je zaposlil v križevski opekarni in tam dočakal upokojitev. Že več kot 50 let je član PGD Ključarovci, društvu je pri razvoju gasilstva rad priskočil na pomoč. Irma, rojena leta 1940 v Pertoči na Goričkem v Prekmurju, se je po poroki zaposlila v valilnici piščancev. Imata dve hčerki, ki sta ju razveselili s štirimi vnukinjami in vnukom, imata pa že dva pravnuka. Biserno poroko sta s sveto mašo praznovala v domači župnijski cerkvi v Križevcih. Župan mag. Branko Belec in predsednica Društva upokojencev Križevci Milica Hamler sta jima izročila biserno poročno listno.



Čeprav Irma že 60 let živi v Prlekiji, jo spomni še vedno vežejo na domači kraj, zato sta z možem večkrat s kolesi obiskala njen 40 km oddaljeni dom na Goričkem. Je tudi velika ljubiteljica rož, njen vrt je vse leto v cvetju. Na jesen življenja živita sama, med tednom ju pogosto obišče vnukinja in jima pripelje vse potrebno za življenje. Stanjkova sta dolgoletna naročnika Slovenskih novic, ki jih rada bereta in se tako seznanjata z novicami iz Slovenije in tujine.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: