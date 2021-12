Drsanje v soju 300.000 lučk

Številna slovenska večja mesta so se že odela v praznične lučke, Ljubljana ni izjema. Ne glede na vreme in epidemijo pa bodo Ljubljančani in obiskovalci v letošnjem prazničnem decembru lahko uživali tudi v zimskih radostih. V nakupovalnem središču Aleja so namreč na strehi odprli kar 750 kvadratnih metrov veliko drsališče pod nebom s sto metrov dolgimi drsalnimi stezami, na katerem bodo lahko v spretnostih na ledu vsak dan med 10. in 21. uro (razen v nedeljo) uživali tako stari kot mladi.

Za otroke od četrtega leta bo na voljo drsalni tečaj, mali navihanci, ki si želijo za hip malce po svoje, pa se bodo lahko med drsanjem podali po manjšem obvodu, ki jih bo po kratkem odmiku znova pripeljal na drsališče. Na voljo so jim simpatične drsalne figure, ki se jih med drsanjem lahko primejo, če vragolij z drsalkami še niso zelo vešči.

Otroci in odrasli, ki nimajo drsalk, si jih bodo lahko na drsališču izposodili, okrepčila željni pa si bodo lahko na stojnicah ob drsališču privoščili topel napitek in si tako ogreli dušo in telo. Še posebno čarobno in praznično doživetje bo drsanje ob urah, ko se nad mesto spusti mrak: za to bo poskrbelo 300.000 prazničnih lučk, kolikor jih tudi letos krasi nakupovalni center Aleja. Njihovo število simbolizira število prebivalcev Ljubljane. »Vsakdo lahko najde svojo lučko in si ob njej nekaj zaželi ali pa ga lučka razveseli,« je na odprtju drsališča v Aleji Sky praznično vzdušje povzel direktor trgovskega centra Toni Pugelj.

Direktor Aleje Toni Pugelj

V Aleji so izjemno ponosni, da so ustvarili središče, ki ni namenjeno zgolj nakupovanju, ampak tudi druženju. Pri njih potekajo številni dogodki, koncerti in kino na prostem. Pohvalijo se lahko s kulinarično ponudbo domače, mehiške in italijanske hrane ter hitre hrane, pika na i pa sta slaščičarni znanih slovenskih znamk. V teh časih veliko pozornosti posvečajo varnosti.

V trgovini redno razkužujejo stične točke, obiskovalcem pred vstopom omogočajo brezplačno testiranje na SARS-CoV-2. V izjemno čast jim je, da so v letu 2021 prejeli prestižno svetovno nagrado global RLI award in tako uradno postali najboljše novo nakupovalno središče na svetu, v konkurenci pa premagali številne veliko večje trgovske centre, tudi kitajskega in italijanskega. »Aleja je zmagala, ker ima dušo,« je prepričan direktor Pugelj.