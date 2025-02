Pozor! Na ljubljanskih ulicah pojav hudo nevarne droge, 50-krat močnejše od heroina

Združenje DrogArt je na družbenih omrežjih objavilo resno opozorilo o pojavu fentanila, ki se v okolici Ljubljane prodaja kot heroin.

Fentanil je 50-krat močnejši od heroina, že majhni odmerki pa lahko povzročijo smrtno predoziranje. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je v enem od analiziranih vzorcev zaznal 3,4 % fentanila, kar je pri običajnem odmerku za heroin desetkratna smrtna doza.

Nevarnost tudi za uporabnike s toleranco

Po podatkih DrogArta je že 3,4 mg fentanila – kar ustreza približno 0,1 g heroina – izredno visoko tveganje za predoziranje, tudi za uporabnike, ki imajo razvito toleranco na opioide. Fentanil lahko povzroči hudo depresijo dihanja, kar hitro privede do življenjsko ogrožajočega stanja.

Med znaki zastrupitve so:

Huda zaspanost, neodzivnost ali koma,

Hude motnje dihanja (počasno, neredno dihanje ali popolna prekinitev),

Zožene zenice,

Pomodrele ustnice in nohti,

Hladna, znojna koža in znaki dihalne stiske (smrčanje, grgranje, dušenje).

Obstaja izredno visoko tveganje za predoziranje, tudi za uporabnike, ki imajo razvito toleranco na opioide. FOTO: Diy13 Getty Images

Kako ukrepati ob predoziranju?

DrogArt opozarja, da lahko pravočasna prva pomoč in uporaba protistrupa nalokson preprečita smrt. Nalokson je specifični protistrup za opioide in hitro prekinja učinke predoziranja. Pomembno je, da se ob sumu na zastrupitev takoj pokliče nujna medicinska pomoč (112).

Združenje DrogArt je neprofitna organizacija, ki od leta 1999 deluje na področju zmanjševanja škodljivih posledic drog in alkohola. S terenskim delom, svetovanjem in izobraževanjem opozarja na nevarnosti uporabe prepovedanih substanc in pomaga uporabnikom pri zmanjševanju tveganj. Sodelujejo tudi z nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami, kot je UNICEF.

Njihovo zadnje opozorilo o prisotnosti fentanila v Ljubljani je izjemno pomembno, saj ta smrtonosna snov zahteva visoko previdnost in hitro ukrepanje v primeru predoziranja.