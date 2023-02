Drobni tisk: Veste, kaj ste zavarovali?

Zavarovanje doma je zelo pomemben preventivni ukrep, ki vam pomaga, da ste v svojem domu brez skrbi, vendar le, če izberete primerna kritja. V praksi se namreč pogosto pokaže, da se ob sklenitvi zavarovanja premalo poglobimo v podrobnosti. In ko pride do škode, so skrbi ob preverjanju posledic nesreče še večje. Bodite zato z ustreznimi kritji čim bolje pripravljeni na različne scenarije.

