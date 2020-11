Driska je lahko tudi zabavna

Za uveljavljeno francosko založbo Editions Glenat je narisal strip po scenariju slovitega Jeana Girauda.

Tomaž Lavrič, velikan slovenskega stripa in karikature

Diareja (driska po domače) je brez dvoma najbolj prepoznaven slovenski karikaturistični satirični strip, avtorse je z njim začel ukvarjati v 80. letih prejšnjega stoletja. Mladina, v kateri izhaja Diareja, je kritična politična revija, prav tak pa je od samega začetka izhajanja leta 1988 tudi ta strip.V tistem desetletju je bilo vse več znakov, da bo skupna država razpadla, Diareja pa je bila ves čas politično in družbeno aktualna, saj je lotevala najbolj žgočih tem in afer, denimo v jugoslovanski armadi. Takšna je Diareja tudi danes: na duhovit način neusmiljeno biča napake aktualne oblasti, denimo privatizacijo družbenega premoženja, korupcijo, bančne malverzacije in podobno. Zanimivo je to, da se avtor v stripu kritično loteva tudi dogajanja v sosednjih državah, zelo pogosti tarči sta Hrvaška in Madžarska.Diareji je avtor namenil najrazličnejše vloge. Z minimalnimi spremembami se Diareja prelevi v oficirja JLA, drugič spet v policista, nato v poslanca državnega zbora in tako naprej. Takih transformacij lika v stripih ne zasledimo pogosto. Če prištejemo še aktualnost in izjemno duhovitost, je vzrok za popularnost Diareje povsem razumljiva., pisec in scenarist Diareje, se je rodil leta 1964 v Ljubljani, kjer se je po končani srednji šoli za oblikovanje vpisal na oddelek za slikarstvo ljubljanske akademije za likovno umetnost. Po študiju se je zaposlil v uredništvu tednika Mladina, v katerem je objavil praktično vse svoje stripe, med katere spada tudi njegov najbolj priljubljeni Diareja.Zanimivo je, da Lavrič enako uspešno riše tako v realističnem kot karikaturističnem slogu. Kot velja za Diarejo, tako se tudi v drugih – realističnih in karikaturističnih stripih – loteva aktualnega dogajanja, v zadnjem času pa se je lotil biblijskih tem (Tolpa mladega Ješue). Med najbolj odmevne realistične stripe spadajo: Rdeči alarm, Sokol in golobica, Bosanske basni, Evropa in Slepo sonce.Za uveljavljeno francosko založbo Editions Glenat je po scenariju slovitega(Poročnik Blueberry) narisal strip Zaobljuba, vendar se je znova vrnil domov – v tednik Mladina, kjer je tudi glavni ilustrator in nesporni kralj stripskih strani. H kakovosti Lavričevih stripov je veliko prispeval, ki jim je dodal novo dimenzijo – barve.Prihodnjič: Inšpektor Greg