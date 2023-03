Drevo se je zrušilo na njegovo nogo

Danes ob 13.27 je v gozdu pri naselju Potok, občina Straža, pri podiranju drevo krajanu padlo na nogo in ga poškodovalo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Vavta vas so nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovanca do reševalnega vozila. Reševalci NMP Novo mesto so ga oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto, poroča uprava za zaščito in reševanje.