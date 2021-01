Posebno opozorilo gorenjskih policistov, na Primorskem ledeni dež

Previdno na Primorskem



Na Primorskem so se poslabšale prometne razmere, pada namreč ledeni dež, opozarjajo iz PU Koper. Voznike zato opozarjajo, naj na vseh cestah (avtocesti, regionalnih in lokalnih cestah) prilagodijo hitrost vožnje, saj zaradi poledenele ceste prihaja tudi do naletov. Malo pred 9. uro so sporočili, da so najslabše razmere trenutno med Kozino in Divačo. (A. L.)

Podrto drevje

V nedeljo znova sneg

V naslednjih dneh nas čaka precej oblačno vreme. FOTO: Arso

Kakšne so vremenske razmere pri vas? Pišite nam, pošljite fotografijo in/ali videoposnetek.

Ponekod po Sloveniji sneži. Na pot se odpravite samo z ustrezno zimsko opremo in vožnjo prilagodite razmeram na cesti in upoštevajte varnostno razdaljo, opozarjajo na prometno-informacijskem centru. Na cestah so posipne in plužne skupine.V zadnjih 12 urah je na Kredarici po podatkih Agencije za okolje (Arso) zapadlo 20 centimetrov snega, Na Kaninu 28 centimetrov, po četrt metra na Voglu in Vojskem, še centimeter več pa na Zgornji Sorici. Pobelilo je tudi nižine, v Ljubljani sta zapadla dva centimetra snežne odeje.V gorah je velika nevarnost snežnih plazov in snegoloma. Proti zelo obiskani Kriški gori in Tolstemu vrhu so zaprte poti iz vseh smeri. Koča je zaprta. Zaprta sta tudi Dom na Zelenici in Koča na Dobrči. Zaprta je še servisna cesta do Doma na Zelenici. Glede na razmere je zelo velika nevanost tudi na drugih območjih, opozarjajo gorenjski policisti, ki ob tem pozivajo ljudi, naj se izogibajo gibanju v gozdovih in zahajanju v gore do umiritve razmer. »Vse bo počakalo,« dodajajo.Ob 7.11 je na cesti med Klavžami in Knežo v občini Tolmin drevo padlo na vozeče osebno vozilo. Poškodovanih ni bilo. Uprava za zaščito in reševanje poroča o snegolomu tudi iz Celja, kjer je ob 6.17 v Ulici V. prekomorske brigade na parkirišču drevo padlo na tri osebna vozila. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj in odstranili drevo. Ob 6.17 se je v Čečah na lokalni cesti zaradi teže snega podrlo drevo. Gasilca PGD Hrastnik sta podrto drevo razžagala in ga odstranila s ceste.Na Brdinjah (občina Ravne na Koroškem) se je malo pred 6. uro na lokalno cesto podrlo drevo in oviralo promet. Drevo bodo odstranili delavci JKP Ravne na Koroškem. Ob 1.35 se je na Konovski cesti v Velenju zaradi teže snega preko vozišča podrlo drevo in oviralo promet. Posredovali so gasilci PGD Velenje, drevo razžagali, odstranili z vozišča in sprostili promet.Zaradi zimskih razmer je cesta čez prelaz Vršič zaprta. Na avstrijski strani prelaza Ljubelj in čez prelaz Korensko sedlo so obvezne verige. Velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike na cesti Godovič–Črni Vrh–Col ter na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina.Po napovedih vremenoslovcev bo danes spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi snežnimi plohami, lahko tudi zagrmi. V severovzhodni Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.V četrtek se bo delno zjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla in nizka oblačnost, ki pa se lahko ponekod zadrži ves dan. Najnižje jutranje temperature bodo od –3 do 1, v alpskih dolinah okoli –7, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 1 do 5, na Primorskem do 8 stopinj.V petek bo oblačno, v zahodni Sloveniji bo večinoma suho, drugod bo občasno rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. V soboto bo precej oblačno, a predvidoma še suho. V nedeljo bo večji del Slovenije zajelo sneženje, ki bo v ponedeljek ponehalo. Do konca obdobja kaže na suho, deloma sončno in vsaj v začetku tedna bolj mrzlo vreme.