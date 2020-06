Drenjanje proti Hrvaški, čakalne dobe na mejah

Konec tedna je znova dan za migracije iz Slovenije proti Hrvaški. Trume avtomobilov se vozijo prek Slovenije proti hrvaški meji, zato ne čudi, da prometnoinformacijski center ob 17. uri poroča o daljših čakalnih dobah na mejnih prehodih za vstop k južnim sosedom.Tako je v Sočergi treba čakati uro do dve, v Sečovljah in na Dragonji pa približno eno uro. Vse to so podatki za osebna vozila. Okoli pol ure čakajo na mejnem prehodu Jelšane pri Ilirski Bistrici, začuda pa ne poročajo o čakalni dobi za osebne avtomobile na mejnem prehodu Obrežje. To kaže, da je koncentracija vozil proti Istri.Za pot od Izole do Sečovelj, ki so tik pred mejnim prehodom, vožnja traja kar eno uro. Vrsta vozil je tudi na avtocesti pred predorom Kastelec proti Kopru. Poročajo o 1,5-kilometrski koloni.