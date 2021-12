Dražba vina za bolne otroke

V Kristalni dvorani hotela Kempinski Palace Portorož se je odvila že 22. dobrodelna dražba 225-litrskih francoskih sodčkov izbranih vin kleti Vinakoper. Zbralo se je kar 35 dražiteljev, ki so dosegli enega največjih izkupičkov, 49.050 evrov. Znesek vseh dosedanjih licitacij je tako 452.200 evrov.

Posteljice za novorojenčke

Finančna sredstva so tudi letos v celoti namenili pediatričnemu oddelku splošne bolnišnice v Izoli. Pediatrinja Irena Cetin Lovšin je povedala, da so s predlansko donacijo kupili nujno potreben ultrazvok za otroke, predstojnica oddelka Irena Stepišnik pa je napovedala sodobne posteljice za novorojenčke.

Vina so seveda poskusili. FOTO: Marko Feist



Po letu dni premora zaradi epidemije so gostinci, vinski poznavalci, gospodarstveniki in vrsta drugih dobrotnikov pod častnim pokroviteljstvom ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožeta Podgorška izpeljali plemenito licitacijo ter znova dokazali, da imajo pri obdarovanju, še posebno tistih najmlajših, ki potrebujejo zdravstveno pomoč, odprta srca.

Uvodnemu nagovoru direktorja Vinakopra Boruta Fakina je sledil pozdrav ministra Podgorška, ki je med drugim navedel, kako veliko v teh težkih časih lahko pomeni pomoč sočloveku, ki ga niti ne poznamo: »Otroci so tisti, ki potrebujejo še več pozornosti. Če pa so to otroci, ki potrebujejo zdravniško pomoč, in to v času, ko nam zdravstvo poka po šivih, zdaj res ne smemo odlašati.«

Degustacijo je vodil glavni enolog Vinakopra Boštjan Zidar. Da je vino res živo, je bilo slišno in občutno, ko je obiskovalce natančno in doživeto seznanil z žlahtnimi kapljicami. Poskusili so 13 vzorcev, štiri bele in devet rdečih vin letnikov 2020 in 2021, med njimi jih je bilo 11 letošnjih, dva iz leta 2020. Dobrodelneži so okušali chardonnay, malvazijo, refošk, shirazo, merlot, cabernet sauvignon in rdeče zvrsti (zvrst iz različnih rdečih sort).

Licitacijo je tradicionalno vodil Mitja Meršol, nekdanji novinar in urednik Dela ter politik, ki je s svojo prepričljivostjo in duhovitostjo znatno prispeval k lepi vsoti. Izklicna cena vina je bila med 14 in 16 evri za liter, najvišjo so dosegli trije vzorci vin, za katera so dražitelji plačali po 42 evrov za liter, in sicer za letošnjo malvazijo in merlot ter rdečo zvrst letnikov 2020.

Direktor Fakin, ki je ob koncu predstavnicama pediatrije v izolski bolnišnici simbolno predal ček za 16.425 evrov s predlanske licitacije, se je zahvalil dobrodelnežem, ker lahko »že več kot dve desetletji pišejo srčne zgodbe«, hkrati pa napovedal, da bodo dobro prakso nadaljevali tudi v prihodnosti.

Licitacijo je tradicionalno vodil Mitja Meršol. FOTO: Marko Feist

»Pri nakupu prvega sodčka bele zvrsti po ceni 24 evrov za liter smo sodelovali z združenjem sommelierjev tretje stopnje, drugi sodček, ki smo ga kupili, je bil refošk po 26 evrov, ki je aromatičen z dodelanim okusom, tretji sodček pa je rdeče zvrsti, njegova cena je bila 42 evrov. Vedno radi sodelujemo, radi smo dobrodelni, predvsem pa želimo pomagati vsem, ne samo otrokom, ampak tudi ljudem, ki dobro o vinu mislijo in na prvo mesto ne postavljajo pijančevanja, ampak okušajo predvsem naša slovenska vina,« nam je povedala največja dobrotnica Mojca Trnovec, četrta generacija gostilne Mihovec iz Zgornjih Pirnič. »Licitacije je začel moj oče leta 2002, od takrat vsako leto kupimo najmanj en sodček.«

Skromnejša, a dobra letina

Letošnja letina je zaradi suše dobrih deset odstotkov manjša od lanske, a kaže dobre rezultate, nekaj vin je že na trgu in ljubitelji žlahtne kapljice lahko uživajo v novem letniku.

Sodelovala je tudi Mojca Trnovec iz gostilne Mihovec. FOTO: Moni Černe

»Iz grozdja letnika 2021 smo pridelali lepe osnove belih vin, prijetne na aromatikah in sočni sadnosti, na telesu pa kažejo bogatost in dozorelost grozdja,« nam je povedal enolog Zidar. »Pri rdečih sortah je bilo največ pozornosti usmerjene v našo najpomembnejšo rdečo sorto refošk, ki je letos pokazala svoj potencial v doseganju intenzivne barve, višjih sladkornih stopenj ter bogatosti in polnosti okusov. Tudi preostale rdeče sorte so dosegle dobro obarvanost in lepe sadnosti.«

452.200 evrov so že zbrali do zdaj.

Vinakoper obdeluje 583 hektarjev vinogradov, ki se razprostirajo na desetih vinogradniških legah, od meje z Italijo do meje s Hrvaško. Od istrskih vinogradnikov, ki so njihovi dolgoletni dobavitelji grozdja, odkupijo od 450 do 650 ton grozdja na leto, kar predstavlja med deset in trinajst odstotki njihove predelave.