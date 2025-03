Društvo lastnikov gozdov (DLG) Mislinjske doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije so v sodelovanju z Mestno občino (MO) Slovenj Gradec v industrijski coni Pameče izpeljali že 19. prodajno dražbo najvrednejšega lesa iz Slovenije ter tokrat tudi iz BiH, Hrvaške, Avstrije in drugod. Rezultate je predstavil strokovni tajnik in pred skoraj 20 leti pobudnik, vsekakor tudi še danes prvi človek za Slovenijo ter Koroško pomembnega gospodarskega dogodka Jože Jeromel. Letošnja dražba po številkah ni rekordna, v prvi fazi je namreč ostalo neprodanega največ lesa do zdaj, a ...