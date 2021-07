Dražba vile nekdanjega uspešnega smučarja preklicana!

Za las ušla kamnitemu plazu

Bojan Križaj FOTO: Jože Suhadolnik

Posestvo je leta 2010 skoraj uničil kamniti plaz. FOTO: ARHIV SLOVENSKIH NOVIC

Prestižna vila z notranjim bazenom, teniškim igriščem in odbijališčem za golf v Tržiču, ki je last nekdanjega smučarskega asa, jutri ne bo šla na javno spletno dražbo. Kot so za Novice povedali na kranjskem okrajnem sodišču, je bila dražba na predlog upnika preklicana. Upnik v tem primeru je ljubljansko podjetje Hiša Plus, družba za poslovanje z nepremičninami, ki je sprožilo izvršbo zaradi izterjave 969.373 evrov ter 809.025,99 evra (skupaj 1.778.398,99 evra), z zakonskimi pripadki.V odredbi o prodaji je med drugim navedeno, da vrednost nepremičnin, ki se prodajajo v celoti, znaša 1,306.000 evrov: "Izklicna cena je 1,000.000 EUR in se povečuje za najmanj 2000 EUR." Finance so sicer že pred časom pisale, da je izvršbo sprožila družba Hiša Plus, ki je prek družbe z otoka Man lastniško povezana z, lastnikom telekomunikacijskega operaterja Telemach in golfišča na Bledu.Seveda nas je zanimalo, zakaj se je upnik odločil za preklic dražbe. V Odvetniški družbi Pantelič in partnerji, ki zastopa Hišo Plus, nam v zvezi s tem niso želeli ničesar izdati. A kljub temu smo se uspeli dokopati do nekaterih neuradnih informacij, in sicer, da bi bil lahko razlog za preklic dražbe v tem, da se je Križaj z upnikom dogovoril, da bo omenjeno posestvo sam prodal, saj bi lahko s tem več iztržil kot pa s samo javno spletno dražbo. S tem pa bi seveda tudi lažje poplačal dolg.Križaj je posestvo v Tržiču kupil po koncu svoje smučarske kariere in na njem leta 1999 zgradil novo vilo. Maja 2010 se je s hriba nad posestvom prav mimo objekta privalil ogromen kamniti plaz z nekaj velikanskimi skalami, na srečo brez posledic, tržiška občina pa je območje nato sanirala in zaščitila naselje pred podobnimi naravnimi silnicami.Preden je posestvo kupil Križaj, se je imenovalo Maršalat in je bilo v lasti jugoslovanske vojske, v nekdanjem poslopju pa je večkrat prenočil tudi dosmrtni predsednik nekdanje Jugoslavije maršal. Prenočišče je potreboval, ko je prišel v Tržič na lov na kozoroge in muflone, ki so jih po drugi svetovni vojni naselili na območju Ljubelja in Zelenice. Ljudski glas govori, da naj bi mu lokalni lovci tako dobro nastavili kapitalce, da jih je lahko streljal kar iz avtomobila.