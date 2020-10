Drastična sprememba: opozarjajo na snegolom, razlivanje rek in burjo

Danes bo delno jasno, v nedeljo pa se nam obetajo občutna ohladitev in padavine, v višjih legah napovedujejo tudi sneženje. Današnje najvišje temperature bodo od 16 do 21 stopinj Celzija, ponoči pa bodo državo zajele padavine, ob morju tudi nevihte. Začel bo pihati severozahodni veter, na Primorskem proti jutru burja, jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem okoli 14 stopinj.Meja sneženja se bo na severu spustila na okoli 800 m nadmorske višine, drugje bo dopoldne nad 1000 metri. Popoldne in zvečer pa bo do okoli 500 metrov nad morjem. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Popoldanske temperature bodo le od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. Agencija RS za okolje (Arso) poudarja, da se bo v nedeljo pojavila nevarnost snegoloma že dopoldne v višjih predelih Gorenjske in Koroške, popoldne in zvečer pa tudi ponekod na Notranjskem, Kočevskem in v Zasavju.Arso je izdal tudi opozorilo zaradi razlivanja rek. Vodnatost rek je srednja in se povsod zmanjšuje. Kraška polja na Notranjskem so ojezerjena. »Danes bodo reke počasi upadale. Jutri se bodo pretoki rek začeli povečevati najprej na zahodu in severu, popoldne pa tudi drugje po državi. Vodnatost rek bo velika v večjem delu države. Povečale se bodo tudi ojezerjene površine kraških polj. Ljubljanica se bo začela razlivati na Ljubljanskem barju. V porečju Vipave, Reke in na Primorskem bo možno hitro naraščanje in razlivanje posameznih manjših rek in hudourniških vodotokov. V nedeljo zvečer in v noči na ponedeljek bo možno tudi razlivanje rek v južni in severovzhodni Sloveniji.« Temperatura rek in jezer je v jutranjih urah 6 do 17 stopinj, morje pa jih ima 21.