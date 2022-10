Drami na politični sceni ni videti konca: tokrat so se spravili na Goloba (FOTO)

Kot vse kaže, gre pred prihajajočimi volitvami in referendumi ponekod že zdaj na nož. Stranka Gibanje Svoboda je na policijo podala prijavo zaradi uničevanja obcestnih plakatov, s katerimi stranka nagovarja volivke in volivce pred letošnjimi lokalnimi volitvami. Kot so sporočili iz največje vladne stranke, je bilo samo v Novi Gorici popolnoma uničenih 6 od 9 plakatov Gibanja Svoboda.

Uničeni plakati. FOTO: Gibanje Svoboda

»V stranki ocenjujemo, da so takšna dejanja v nasprotju s kulturo dialoga in znak nadaljevanja sovražnosti, ki se razširja v vseh porah slovenske družbe,« še menijo v stranki.

Gibanje Svoboda ob tem opominja še, da je po Zakonu o volilni in referendumski kampanji je uničevanje plakatov organizatorjev volilne kampanje prepovedano.

