Dramatično opozorilo z intenzivne terapije: Kdo bo skrbel za vaše može in žene?

Slaba organizacija v zdravstvu

»Sem eden izmed mnogih preobremenjenih medicinskih sester in zdravstvenikov, ki smo razočarani nad POLOŽAJEM v državi, v kateri so leta neustrezne zdravstvene politike privedla do tega, da razmere onemogočajo, da bi lahko svoje bolnike kakovostno obravnavali. Naši zapisi, ki krožijo po družbenih omrežjih, so opozorila in zadnji klici pred totalnim kolapsom nas in posledično zdravstvenega sistema,« je na facebooku skupine Mladi zdravniki uvodoma zapisal diplomirani zdravstvenik, ki je dela na intenzivnem oddelku UKC Ljubljana z covidnimi bolniki.Kot pravi, slovensko zdravstvo za zdaj zmore delovati le še na račun izgorelih zdravstvenih delavcev, zaradi pomanjkanja kadra pa delajo le še najnujnejše. »Delamo samo še najbolj nujne stvari, samo še tisto, kar je na prvem mestu, da telo preživi. Pa ne zaradi osebnih odločitev, temveč zaradi tolikšnega pomanjkanja sester in prevelikih obremenitev.«Po standardih bi za kakovostno obravnavo morala za najzahtevnejše bolnike, ki so v celoti ali vsaj delno odvisni od mehanskega predihavanja, skrbeti ena sestra. Položaj pred epidemijo? Ena sestra je naenkrat skrbela za dva takšna zahtevna bolnika, kar je maksimum, več od tega se namreč fizično ne da. Položaj med epidemijo? Ena sestra vodi štiri paciente IV. kategorije, je nazorno zapisal Bombač.»Vrženi smo bili v kaos treh izmen, v katerih delamo tudi po 14 dni ali več brez premora, kjer ena sestra skrbi za štiri najzahtevnejše paciente hkrati. /../Združujemo se po raznih aplikacijah na telefonu, kjer se pogovarjamo, delimo svoja čustva, ki so trenutno bolj ali manj jeza, žalost, strah in ogorčenje. Da nam je nekoliko lažje, imamo nekakšen moto 'skupaj smo v tem',« navaja.Na koncu se vpraša: »Koliko časa pa vi (odločevalci, politiki, vodstva bolnišnic in sodelujoči v debatah o tem, da virusa sploh ni) mislite, da še zmoremo? Kdo bo skrbel za vaše žene in može, mame in očete, babice in dedke ter preostale ljube, ko odpovemo še mi?«Njegov zapis lahko preberete v celoti: