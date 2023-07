Dramatične razmere po neurju: zalivalo stanovanjske hiše, plaz zasul avtobus, v Ljubljani poplavljena knjižnica ...

V severni polovici Slovenije so nastale močnejše nevihte z nalivi, težave so povzročale meteorne vode, najhuje je bilo v Zasavju. Neurje z obilnim deževjem in močnim vetrom, ki je sinoči okoli 20. ure zajelo območje Ljubljane in se nato pomikalo proti vzhodu države, je povzročilo kar precej nevšečnosti. Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje je zalilo več objektov in cestišč, veter je odkril več ostrešij objektov, sprožili so se tudi zemeljski plazovi.

Najsilovitejši naliv je bil po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) v Litiji, kjer je padlo 107 litrov dežja na kvadratni meter (v pol ure je padlo 50 milimetrov dežja, v samo desetih minutah 32, je pojasnil vremenoslovec Blaž Šter). Poleg dežja je težave povzročal še močan veter, ki je odkril streho litijske šole.

Kaj se je dogajalo?

Občino Zagorje ob Savi je močno neurje zajelo malo po 21. uri. V Ravenski vasi in Šklendrovcu so denimo narasli hudourniki zalili tri stanovanjske hiše. Hudournik je poplavil tudi cesto Podkum–Zagorje ob Savi. Za čiščenje prepustov in preusmeritev hudournikov so poskrbeli gasilci PGD Ravenska vas in PGD Podkum. Čiščenje ceste izvaja podjetje CGP NM.

Več dreves je podrtih na cesti Mošenik–Šentlambert. Tam so posredovali gasilci PGD Šentlambert. Na delovišču ceste Zagorje ob Savi–Litija je kamniti plaz delno zasul in poškodoval avtobus, pri čemer sta se dva potnika lažje poškodovala. Oskrbela ju je ekipa reševalcev Nujne medicinske pomoči Zagorje ob Savi. Preostale potnike so z gasilskimi vozili razvozili gasilci PGD Trbovlje mesto in PGD Zagorje mesto. Z več manjšimi nanosi kamenja in dvema večjima plazovoma so se spopadli tudi v podjetju CGP Litija.

V Laškem in Zgornji Rečici je meteorna voda ogrožala več objektov ter zalila cestišča in podvoze. Posredovali so gasilci PGD Laško in PGD Rečica, pomagali so pri preprečevanju nevarnosti in odpravljanju posledic neurja. Na terenu so bili tudi predstavniki občinskega štaba CZ Občine Laško in Gasilske zveze Laško. Ob približno 22.30 je v Svibnem v občini Radeče močan veter podrl drevo, pristalo je na regionalni cesti. Posredovali so gasilci PGD Svibno.

Malo pred 22. uro je hudo neurje z močnim deževjem zajelo območje občine Žalec, še poroča uprava. Tako je v Zabukovici meteorna voda ogrožala stanovanjski objekt. Na teren so se odpravili gasilci PGD Zabukovica, ki so odmašili odtočni jašek.

Poplavilo celo knjižnico