Dramatičen skok: neuradno več kot 500 novih okužb

Trenutne epidemiološke razmere v Sloveniji. FOTO: S. N.

Potem ko smo v Sloveniji v ponedeljek zabeležili 398 novih okužb s koronavirusom (397 primerov v državi, en slovenski državljan je bil pozitiven na testiranju v Avstriji), naj bi danes padel nov rekord: več kot 500 novih primerov. Tako o neuradnih podatkih, ki jih NIJZ zbira vse do polnoči, piše Siol.net.V Sloveniji je bilo v zadnjih 14 dneh več kot 179 okuženih na 100.000 prebivalcev, v bolnišnicah je 180 ljudi s covidom-19, na intenzivni negi pa je 32 ljudi, s čimer so izpolnjeni vsi pogoji za sprejemanje ukrepov iz tretjega svežnja. Vlada bo na podlagi priporočil svetovalne skupine o ukrepih odločala na sredini seji. Od 17. ure pa se danes sestaja na kriznem sestanku.Koronavirus se hitro širi, okuženih je precej zdravstvenih delavcev v bolnišnicah in drugih ustanovah. Jasno je, da nas kmalu čaka nova realnost: gostinci pa se držijo za glavo . Tretji sveženj namreč med možnimi ukrepi predvideva karanteno posameznih občin oziroma regij, splošno prepoved obiskov v bolnišnicah in zavodih, zaprtje gostinskih lokalov, zaprtje fitnesov in športnih objektov za amaterje za skupinske športe, pravilo ene stranke pri frizerjih in kozmetičarkah, prepoved prireditev, verskih obredov in porok v posameznih občinah oziroma regijah ter zaprtje nenujne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti. Pri tem ni nujno, da vlada sprejme vse ukrepe, ampak lahko tudi le določene izmed njih.Več sledi...