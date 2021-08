Dramatičen posnetek, ki razburja Slovence (VIDEO)

Tako se naredi reševalni pas:

– vozniki na skrajno desnem pasu se morajo stisniti povsem do desnega roba vozišča,

– vozniki na voznem pasu se morajo stisniti povsem do desne kolone ustavljenih vozil,

– vozniki na prehitevalnem pasu se morajo stisniti povsem na levo.

Dopoldne je na štajerski avtocesti. Posredovati so morali reševalci, gasilci in policija. Ponovno se je izkazalo, da je nekaterim voznikom t. i. reševalni pas španska vas. Reševalci so za dober kilometer poti potrebovali kar 10 minut. Ob prometnih nesrečah, kadar so udeleženci huje poškodovano, šteje vsaka minuta, zato so nad današnjimi prizori s štajerke mnogi ogorčeni. Predstavljajte si, da ste poškodovani, nujno potrebujete zdravniško pomoč, a ta do vas ne more oziroma pride veliko pozneje, ker morajo čakati, da se jim vozniki na poti do vas umaknejo.Prizor je negativno presenetil tudi sicer vsega hudega vajene aktiviste zavoda Ustvarimo reševalni pas na avtocestah. Poudarili so, da gre za odsek, kjer potekajo trije (ozki) pasovi za vožnjo v eno smer, odstavnega pasu ni, zato je na takih odsekih nujno skupno ustvarjanje reševalnega pasu. Ko so gasilci 'na roke' umikali vozila, se je gasilsko vozilo vendarle lahko prebilo na mesto dogodka. Izkazalo pa se je celo, da sta morala na štajerki reševalka s polno torbo in gasilec teči na kraj intervencije na avtocesti zato, ker ni bil ustvarjen reševalni pas.