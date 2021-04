Drama v predsedniški palači: prisotni gasilci in policija

Pred predsedniško palačo vkrižišču Prešernove in Erjavčeve ulice v Ljubljani, kjer ima svoj urad predsednik države, je opaziti gasilce in policijo, potegnjen je tudi trak.Prvak SNSje malo pred 9. uro objavil fotografijo izpred predsedniške palače, ob tem pa zapisal (nelektorirano): »Zdajle pred uradom predsednika države. Najprej verbalni napadi, zdaj pa.....?«Na ljubljanski policijski upravi so pojasnili, da so bili okoli 7.30 bili obveščeni, da so v eni izmed javnih ustanov na Erjavčevi cesti v Ljubljani prejeli sumljivo pošiljko iz katere se je ob odprtju vsula neznana snov - prah. Na kraju trenutno posredujejo policistiin gasilci. Uslužbenci Inštituta za mikrobiologijo in parazitologijo veterinarske fakultete bodo snov analizirali. Oseba, ki je bilaizpostavljena pri odpiranju pisemske pošiljke ostaja do zaključka analize v karanteni, so še sporočili.Pahor se bo sicer danes na povabilo predsednika Italijanske republikemudil v Rimu.