Protestniki in policisti na srečanju SDS, oglasil se je tudi Hojs (FOTO in VIDEO)

FOTO: I. E.

V Marezigah, kjer danes poteka srečanje članov stranke SDS, vladajo kaotične razmere. Petkovi protestniki so se namreč danes opoldne odpravili na Obalo in tam pričakali predsednika vlade. Protestniki srečanje članov v Marezigah razumejo kot provokacijo, saj so Marezige pojem primorskega boja proti fašizmu.Šotor, v katerem so program ob 13.15 začeli člani stranke, so ogradili z ograjami, v prvi vrsti stoji kordon policistov. Policisti so protestnike opozorili, da gre za neprijavljen shod in da na varovano območje ne morejo.Po poročanju STA se je Marezigah se je zbralo 250–300 protestnikov in 50–100 policistov. Protest je miren, razen vzklikov in glasnega piskanja incidentov ni, na spletnem portalu poroča Radiotelevizija Slovenija. Portal 24ur dodaja, da so protestniki ob prihodu predsednika stranke SDS Janeza Janše glasno negodovali.Po naših informacijah so se protestniki začeli zbirati dobro uro pred prihodom predsednika vlade. Vrteli so partizanske pesmi, med drugim skladbo Bella Ciao, metali jajca v avtomobile, zmerjali policiste, mahali z zastavami ter zahtevali odstop vlade.Na twitterju se je oglasil tudi notranji minister, ki je dogajanje v šotoru opisal kot čudovito, dogajanje pred njim pa kot primitivno in agresivno.