Drama v Lepeni! Še vedno iščejo pobegla psa, Lajka ostro: »Ogrozili ste ju samo in izključno vi ...«

V dolini Lepene še vedno iščejo dva psa, ki sta pred dnevi pobegnila lastnikom. Iskanje poteka že več dni, na terenu pa so vse napore v izsleditev usmerili tudi iz Združenja K9, ki išče pogrešane živali s pomočjo za to izšolanih psov. Razmere so izjemno zahtevne in nevarne, so zapisali v objavi na Facebooku.

Eden od psov je imel ob pobegu na sebi sledilno napravo, ki pa se je kmalu izpraznila. Ekipa se je zato odpravila na območje, kjer je signal ugasnil, in tam poskušala razvozlati zadnje sledi.

Iskalci so se več ur prebijali skozi nevarne prehode, pri tem pa so se večkrat znašli v brezizhodnem položaju. Psička, ki sodeluje v iskanjih, je bila tako izčrpana, da so jo morali nositi v posebni nosilki. »Teren je bil tako nemogoč, da Chilli ni mogla ne levo, ne desno, ne gor ne dol. Za sestop smo rabili skoraj pet ur, premikali smo se počasi meter za metrom, prožili skale, padali in drseli po skalah, poraščenih z mahom. Zaradi modric še danes nisem za v kopalke,« je pripomnila avtorica objave.

»Tvegala sem življenje svojega psa in svoje življenje za iskanje, ki je bilo že vnaprej obsojeno na neuspeh,« je poraženo zapisala.

Je kriva malomarnost?

Kasneje sta del terena pregledala še plezalec in upravitelj drona, ki je iz zraka podrobno preiskal območje. A kljub vsem naporom psov niso našli. »In kot reče policija: ker ju z dosedanjimi ukrepi nismo našli, naprošamo javnost …« je zapisala avtorica, ki je delno izklopila možnost komentiranja, da bi preprečila neokusne razprave.

Dogodek je sprožil val različnih odzivov. Društvo za zaščito živali Lajka je opozorilo na odgovornost lastnikov: »Srčno upamo, da se najdeta živa in zdrava, ogrozili pa ste ju samo in izključno vi z neodgovornim skrbništvom, kar bosta/sta najverjetneje plačala z življenjem. Srčno upamo, da se motimo,« so še dodali.

Nekateri komentatorji so se strinjali, da sta psa žrtvi neodgovornega skrbništva, spet drugi so poudarili, da prostovoljci niso odnehali prehitro, temveč so naredili vse, kar je bilo v njihovi moči. »Vi ste naredili vse, kar ste lahko, prav je, da zdaj iščejo ljudje, ki se v takem znajo varno gibati,« je zapisala ena od komentatork.

Kljub kritikam in dvomom iskanje še poteka. Ljubitelji živali, prostovoljci in mnogi na spletu si želijo, da bi se zgodba končala srečno. »Močno držim pesti za oba psa,« je zapisal nekdo, »da se ta zgodba le konča z dobrim koncem.«