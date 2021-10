Drama v kranjski Supernovi: varnostnik naj bi porinil moškega (VIDEO)

V kranjski Supernovi je ta teden prišlo do incidenta. Moški si pred vstopom v trgovino ni želel nadeti maske, zato ga varnostnik ni želel spustiti v trgovino. Ker moški ni upošteval navodil, ga je varnostnik domnevno grobo prijel in želel pospremiti iz trgovine, medtem pa je moški padel tudi po tleh. Po spletu je zakrožil tudi posnetek incidenta.

Iz Supernove so sporočili za javnost (nelektorirano): »Takoj po seznanitvi s primerom smo sprožili skrbno interno in eksterno preiskavo, kjer sodelujemo tudi s policijo. Dogodek obžalujemo in hkrati poudarjamo, da do sedaj nismo zabeležili nobenega podobnega primera. Vpleteni varnostnik, ki je sicer zaposlen pri našem pogodbenem partnerju, ki izvaja varovanje, bo do razjasnitve okoliščin opravljal druga dela. Vodstvu varnostne službe smo nemudoma poslali opozorilo in jih prosili za pojasnila. Podatki, ki smo jih do sedaj pridobili s strani vpletenih so si nasprotujoči, zato se nam zdi izjemnega pomena, da se primer natančno razišče.«

V podjetju dodajajo, da si prizadevajo za varno, brezskrbno in prijetno počutje strank, vsakršnemu nasilju pa da ostro nasprotujejo.