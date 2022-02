Drama v kamniškem TIC: direktor naj bi fizično napadel usužbenko

Portal kamnik.info poroča o napada direktorja kamniškega TIC na uslužbenko v prostorih zavoda v sredo zjutraj. To jo menda že dlje časa na različne načine šikaniral. Napad naj bi bil tako hud, da je moral posredovati sodelavec, ki jo je rešil iz primeža nasilneža. Uslužbenka naj bi morala kasneje poiskati tudi zdravniško pomoč. Do nadaljnjega ostaja v bolniškem staležu. Dogodek so prijavili tudi policiji, kjer so potrdili, da zoper direktorja vodijo predkazenski postopek.

Poročajo, da v kamniškem zavodu vse od imenovanja novega direktorja ni vse v najlepšem redu. Zavod naj bi od njegovega prihoda dalje zapustilo več dolgoletnih uslužbencev in zavladalo naj bi pravo organizacijsko in kadrovsko razsulo. Na PU Ljubljana so z informacijami skopi, a so potrdili, da na podlagi prijave vodijo zoper direktorja predkazenski postopek zaradi sumov kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost. Uslužbenka je za portal dejala, da je bil napad zgolj vrh ledene gore in da je žrtev mobinga in šikaniranja že več mesecev. Prepričana je, da se je na njo spravljal zato, da se je znebi, ker naj bi opozarjala na direktorjeve nesprejemljive metode dela v škodo zavodu in mestu.

Župan pravi, da se je trudil

Direktorja niso mogli priklicati, se je pa odzval župan Matej Slapar, ki je zapisal, da je osupel nad dogajanjem v prostorih kamniškega TIC. »Moje osebno prepričanje in moje vrednote zavračajo vsakršno obliko nasilja, naj bo to besedna ali fizična. Zato nikoli in nikjer nisem in ne bom zagovarjal nobene oblike nasilja. Moje vodilo pri županovanju je, da vedno in povsod delujem s povezovanjem ter zagovarjam enake možnosti in sodelovanje. Tudi zato v času mojega županovanja v Občini Kamnik nihče ne vpije na nobenega uslužbenca, česar pa ne moremo trditi za kakšen prejšnji mandat katerega od mojih predhodnikov.« Dodal je še, da si je glede incidenta »iskreno in dlje časa prizadeval, da bosta vpletena prišla do kompromisnih rešitev. Včerajšnji dogodek je zame nesprejemljiv, kajti nasilje vedno rodi novo nasilje. Poudarjam pa, da je za dogajanje v Zavodu odgovoren Svet Zavoda, ne pa župan Občine Kamnik, ki razen tega, da sodeluje z zavodom, z njim nima nobenih odnosov.«

Slapar je dodal, da ima v tem trenutku »premalo informacij, kaj vse se je dogajalo, da bi smeli lahkotno podajati sodbe, razen seveda te, da je vsakršna oblika nasilja nesprejemljiva. Obenem pa iskreno verjamem, da bodo tudi institucije pravne države incident raziskale in nasilje sankcionirale.«