REŠEVANJE NA KOŠUTNIKOVEM TURNU

Drama v gorah: planinec noč preživel na prostem, našli so ga v takšnem stanju (FOTO)

V slovenskih gorah se je spet pokazalo, kako hitro lahko pride do hude nevarnosti.
Fotografija: FOTO: Gorska reševalna zveza Slovenije
FOTO: Gorska reševalna zveza Slovenije

N. Č.
22.08.2025 ob 13:55
22.08.2025 ob 14:14
N. Č.
22.08.2025 ob 13:55
22.08.2025 ob 14:14

Čas branja: 1:32 min.

V slovenskih gorah se je spet pokazalo, kako hitro lahko pride do hude nevarnosti. Gorska reševalna zveza Slovenije opozarja: v gorah nas lahko izdajo moči, zmanjka nam opreme ali celo signala, zato je ključnega pomena, da bližnje vedno obvestimo, kam gremo in kdaj se nameravamo vrniti.

Noč v gorah brez pomoči

V sredo, 20. avgusta, se je na markirani poti proti Košutnikovemu turnu zgodila drama. Naključni planinec je naletel na pohodnika, ki je dan prej zaradi padca obtičal na poti. Ker je bil prešibak, poti ni zmogel nadaljevati, zato je noč preživel na prostem – izčrpan, podhlajen in dehidriran.

Reševanje v zadnjem trenutku

Na pomoč so priskočili gorski reševalci GRS Tržič. Na kraju so ga oskrbeli, nato pa je dežurna ekipa GRZS z Brnika s pomočjo vitla pohodnika dvignila v helikopter LPE. Prepeljali so ga v jeseniško bolnišnico, kjer so mu nudili nadaljnje zdravljenje.

Pomembno opozorilo

Iz Gorske reševalne zveze znova opozarjajo: »Vedno obvestite bližnje, kam se odpravljate in kdaj približno se nameravate vrniti. Če se zgodi nesreča in sami ne morete poklicati, je to lahko ključna informacija za gorske reševalce.«

Več iz te teme:

gorski reševalci gore helikopter reševanje

