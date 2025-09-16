Drama v gorah: strupenjača ugriznila planinca, življenje mu rešuje helikopter (FOTO)

V Dolini Triglavskih jezer je danes tujega planinca ugriznila kača. Kot so sporočili iz GRS Bohinj, ga je skoraj zagotovo ugriznil gad (Vipera berus), kar je v nesreči še dobra novica, saj je modras (Vipera ammodytes) najbolj strupena evropska kača in bi bile posledice ugriza precej hujše. Tudi gad je strupen, a njegov ugriz praviloma povzroči hudo otekanje uda, motnje dihanja, padec krvnega tlaka in anafilaktični šok, smrtno nevaren pa je za otroke, starejše in bolnike.

»Danes je bila očitno gospa Fortuna še na poti na dopust in ne čisto na dopustu,« so hudomušno zapisali gorski reševalci in dodali, da laškega gada (Vipera aspis) v tem delu Julijcev skoraj ni mogoče srečati, saj živi na skrajnem zahodu Slovenije, ob reki Soči.

Kako ukrepati ob ugrizu kače?

Gorski reševalci so ob tem še enkrat opozorili na previdnost v gorah – kače namreč še ne hibernirajo. Poudarili so tudi, kaj storiti ob ugrizu:

• čim bolj mirujte,

• mesto ugriza sterilno oskrbite,

• prizadeti ud imobilizirajte,

• odstranite tesne predmete,

• pokličite 112 in počakajte na reševalce.

»Nikakor strupa ne izsesavamo ali celo režemo kože!« opozarjajo.

Na srečo se je tudi tokrat vse dobro končalo. Helikopterska ekipa GRZS je planinca oskrbela in ga s pomočjo helikopterja Slovenske vojske prepeljala v UKC Ljubljana. Klasično reševanje, ki ga je ekipa že pripravila, na koncu ni bilo potrebno.