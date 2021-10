Drama v državnem zboru: Tomićeva in Šarec napadla Zorčiča

Poslanci opozicijskih poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP obstruirajo glasovanja na današnji seji državnega zbora, med katerimi je predvideno odločanje o ustavnem sodniku ter zakonodajnih predlogih o dohodnini in igrah na srečo. Tako so glasovanje prepustili koaliciji ter podpornikom koalicije SNS in poslancema narodnosti. Sklepčnost je zagotovil nepovezani poslanec in predsednik državnega zbora Igor Zorčič, kar je razjezilo opozicijske poslance.

Na družbenih omrežjih so se med drugim oglasili Violeta Tomić, Marjan Šarec in Miha Kordiš. Ti so prepričani, da jih je Zorčič izdal.

Predlog novele zakona o dohodnini, ki med drugim prinaša zvišanje splošne olajšave in zato višje neto plače za vse, gre v nadaljnji postopek. Da je primeren za nadaljnjo obravnavo, je danes ob obstrukciji večjega dela opozicije menilo 43 poslancev, proti so bili trije. Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi pa je bil po besedah premierja Janeza Janše v prvi obravnavi soglasno sprejet.

