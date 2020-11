Drama v centru Ljubljane: policisti razkrili, kaj so našli

Pred ameriškim veleposlaništvom v Ljubljani so potegnili policijski trak in zaprli območje. Kot pojasnjuje PU Ljubljana, so bili malo pred 11. uro bili obveščeni, da je pred varovanim objektom na Prešernovi ulici v Ljubljani vozilo, na katerem je bil najden sumljiv predmet. Policisti so kraj takoj zavarovali ter preprečili dostop do samega vozila in neposredne okolice. Posredovala je skupina bombnih tehnikov, ki so predmet s pomočjo tehničnih sredstev (robota) odstranili in ugotovili, da gre za nenevarno manjšo prazno posodo.



Policisti poročajo, da je promet v okolici objekta že sproščen, še vedno pa ugotavljajo okoliščine zaradi suma storitve kaznivega dejanja. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.







