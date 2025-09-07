GORSKO REŠEVANJE

Drama pod Triglavom: izginila breja krava, reševalci so jo našli v ganljivem trenutku (FOTO)

Gorski reševalci so najprej pomočjo helikopterja iz teme rešili izgubljene češke planince, nato pa se znašli pred presenetljivo nalogo – iskanjem izginile breje.
Fotografija: FOTO: Gorski reševalci Bohinj, Facebook
FOTO: Gorski reševalci Bohinj, Facebook

N. Č.
07.09.2025 ob 09:10
N. Č.
07.09.2025 ob 09:10

Poslušajte

Čas branja: 2:23 min.

Vikend v Triglavskem narodnem parku se je za bohinjske gorske reševalce začel povsem mirno. Ob 8.30 so se kot običajno zbrali, spili kavico in si zaželeli lep dan. »Ko si dežuren, si pač na razpolago – in to takoj,« so zapisali na svoji facebook strani. A dan, ki se je sprva zdel povsem navaden, se je hitro spremenil v pravo reševalno pustolovščino.

Češki planinci obstali v gorah

Ko se je večer že spuščal, je prvič zazvonil telefon. S Triglava so se proti Mišelj vrhu spuščali češki planinci, a so zgrešili pot. Čeprav so se skušali vrniti, prave poti niso več našli. Prestrašeni so tik pred temo poklicali na pomoč. Na srečo je bilo še dovolj svetlo, da je lahko v akcijo poletel helikopter. Posadka jih je hitro locirala, povitlala in v soju skoraj polne lune varno prepeljala na heliport v Stari Fužini, so zapisali.

FOTO: Gorski reševalci Bohinj, Facebook
FOTO: Gorski reševalci Bohinj, Facebook

Krava v težavah

Ko so se reševalci komaj vrnili na postajo, je spet zazvonilo. Tokrat so jih poklicali domačini. Visoko breja krava se je oddaljila od črede in izginila v neznano. Z dronom so po številnih poskusih le našli svetlečo belo piko. Sum se je izkazal za pravilnega – lastnik je v grmovju naletel na kravo Belo, ki se je umaknila, da bi v miru skotila. Poleg nje je ležalo zdravo, drobceno tele. »Bil je nedolžen, prvinski prizor, ki nas je res razveselil,« so priznali reševalci.

Luna ali Srečka?

Dan se je tako končal s toplim občutkom sreče in lepim spoznanjem: narava vedno poskrbi za svoje čudeže. Bohinjski gorski reševalci so ob tem celo namignili na izbiro imena za novi podmladek. Ker je na nebo svetila skoraj polna luna, bi bila kravica lahko Luna ali pa Srečka. »Glede na skoraj polno, sijočo luno bi bila lahko kravica Luna, ali pa kar Srečka, saj se je na koncu vse skupaj zanjo in za njeno mamo srečno končalo,« so namignili gorski reševalci.

Drama pod Triglavom: izginila breja krava, reševalci so jo našli v ganljivem trenutku (FOTO)

