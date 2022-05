Drama na RTV zaradi Studia City: vodstvo je potegnilo novo potezo

Na Kolodvorski je iz dneva v dan bolj burno. Potem ko vodstvo ni podpisalo pogodbe z Marcelom Štefančičem, dolgoletnim voditeljem oddaje Studio City, so v sredo sporočili, da bo v njegove čevlje stopila izkušena ertevejevka Vida Petrovčič. A kot kaže, iz te moke ne bo kruha. Na RTV so se odločili za preobrat in sporočili, da Petrovčičeva ne bo vodila Studia City. Razlog? Žaljivke, napadi in pritiski, ki so jih bili deležni novinarka in njeni bližnji.

»Vodstvo RTV Slovenija najostreje obsoja napade proti dolgoletni novinarki, komentatorki in urednici RTV SLO Vidi Petrovčič, na katero se je včeraj, ko je zaokrožila govorica, da naj bi vodila oddajo Studio City, usul plaz žaljivk, posmehovanja, javnega diskreditranja in verbalnih napadov. Še posebej obsojanja vredno in zaskrbljujoče je, da so groženj in pritiskov deležni tudi njeni najbližji,« so zapisali na spletni strani RTV.

Ob tem so še dodali, da mora zdrava demokratična družba dopuščati različnost mnenj, pogledov, stališč, prepričanj. »Nestrinjanja so naraven del medsebojne komunikacije. A ohraniti je treba kulturno raven dialoga in ostati senzibilen na nevarne odklone, ki bi lahko ogrozili varnost posameznika. Vsaka javna beseda ima svojo moč in neodgovorno je, če se ta moč zlorabi za blatenje in zasmehovanje.«

»RTV Slovenija bo uporabila vsa pravna sredstva, da zaščiti zaposlene. Vsakršna grožnja z nasiljem bo nemudoma prijavljena pristojnim organom,« so zaključili.