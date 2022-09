Drama na RTV Slovenija: grožnje z disciplinskimi ukrepi, domnevno celo opomini pred odpovedjo

Zapleteni odnosi in drama na RTV Slovenija se nadaljujejo. Tako so se sodelavci Informativnega programa TV Slovenija oglasili s sporočilom za javnost, kjer opozarjajo na stopnjevanje pritiska vodstva RTV Slovenija na zaposlene v Informativnem programu, MMC-ju in tudi v drugih enotah.

Ob tem pa se je del sodelavcev zvečer v studiu televizijskega Dnevnika pridružil voditeljici in s tem izrazil protest proti pritiskom in grožnjam vodstva TVS in RTVS. Kot so zapisali si bodo še naprej prizadevali, da bo RTVS verodostojen, kakovosten in profesionalen javni medij.

»Z današnjo navzočnostjo v studiu izražamo odločen protest proti vsem oblikam pritiskov in groženj vodstva TV in RTV, torej generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha in direktorja TV Slovenija Uroša Urbanije. Ob tem se kolegom iz drugih enot RTV zahvaljujemo za razumevanje, podporo, solidarnost, saj se vsi zavedamo pomena javnega medija za demokratično in strpno družbo,« so bili jasni, kot so se podpisali, »zaskrbljeni ustvarjalci vsebin na RTV«.

Premestitve sodelavcev in grožnje z disciplinskimi ukrepi

Zaradi prisotnosti kolegov v studiu ob koncu oddaje Dnevnik 23. avgusta, ki jo je vodil Saša Krajnc, se po naročilu direktorja Televizije Uroša Urbanije zoper te kolege pripravljajo disciplinski ukrepi.

Preberite še:

»To nam je bilo potrjeno na redakcijskem sestanku, domnevno opomini pred odpovedjo. Napovedujejo se tudi nove menjave na uredniških in voditeljskih mestih osrednjih informativnih oddaj, torej neargumentirano nadomeščanje neposlušnih s poslušnimi kadri. Še vedno tudi ni jasno, kako bo odgovorna urednica Jadranka Rebernik ukrepala zoper voditelja in urednico TV Dnevnika Sašo Krajnca in Vesno Pfeiffer,« so opozorili sodelavci Informativnega programa.