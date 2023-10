Drama na RTV se nadaljuje: Primopredaje ni bilo, v pisarne smo morali vdreti

Poslovanje RTV Slovenija je slabše, kot je bilo videti. Predsednik uprave RTV Slovenija Zvezdan Martič je na novinarski konferenci uprave dejal, da poslovanje ni dobro in da primopredaje ob zamenjavi vodstva ni bilo

»Primopredaje ni bilo. Ko smo prišli, so bile pisarne zaklenjene, tajnice niso imele ključev, v pisarne smo morali vdreti. Pričakalo nas je na stotine neplačanih računov, podpisanih in nepodpisanih računov. Prejšnje vodstvo je zadnje mesece zadrževalo dokumente, verjetno z namenom, da bi poslovanje izgledalo boljše in da bi bilo nam zdaj težje,« je dejal predsednik uprave.

Povedal je, da so, ko je nova uprava prevzela vodstvo, še več tednov prihajali računi iz meseca junija ali še starejši, ki so že zapadli. »Finančna situacija je bistveno slabša, kot so jo prikazovali.« Povedal je še, da je ob prevzemu funkcije ugotovil, da hiša najema kredite za plačo, nekaj dni po prevzemu je moral tudi sam najeti novega, da je lahko zagotovil plače za zaposlene na RTV.

