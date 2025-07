Drama na planini: krava Murka padla v luknjo, rešila jo je Gorska reševalna služba

»Spoštovana Gorska reševalna služba Bohinj,« so začeli v javni zahvali člani Agrarne skupnosti Stara Fužina - Studor. »V imenu naše agrarne skupnosti se vam iskreno zahvaljujemo za hitro in požrtvovalno pomoč pri reševanju krave Murke, ki je med pašo na pašnikih naše skupnosti padla v luknjo ob poti proti Ovčariji. Vaša odzivnost, strokovnost in iznajdljivost so pripomogli k temu, da je bila žival pravočasno rešena iz nerodnega položaja in se je lahko živa in zdrava vrnila na Dedno polje.«

»Zavedamo se, da bi brez vaše pomoči reševanje sami težko izpeljali. Vaše nesebično dejanje izraža globoko predanost vašemu poslanstvu in potrjuje, da je skrb za življenje – človeško ali živalsko – dragocena vrednota, ki jo živite v praksi. Še enkrat hvala v imenu vseh članov skupnosti!«

Precej časa smo razmišljali, kako bi ubogo revo spravili iz nerodnega položaja.

Iznajdljivi reševalci

»Na srečo se nas je, kljub delovnemu dnevu in dopoldnevu, zbralo devet,« so nevsakdanjo reševalno akcijo opisovali člani Gorske reševalne službe Bohinj. »In še dobro, saj je prišel prav vsak par rok res še kako prav. Še več, po dolgem času smo morali uporabiti tudi vitlo, iznajdljivost pa je pri našem poslanstvu tako ali tako stalnica, in tudi tokrat smo precej časa razmišljali, kako bi ubogo revo spravili iz nerodnega položaja – predvsem pa živo in zdravo. Vse skupaj je trajalo dobri dve uri. Krava si je do našega odhoda že toliko opomogla, da je iz ležečega prešla v prežvekovalni položaj, vmes je spila nekaj požirkov vode in si tako počasi nabirala moči, da se je lahko že kmalu kot velika junakinja vrnila na Dedno polje.«

Padla je v luknjo ob poti proti Ovčariji.

V 7. členu njihovega statuta o tem, kaj so njihove naloge, namreč med drugim piše: »... reševati prebivalstvo ob naravnih in drugih hudih nesrečah na gorskem področju in drugod, kjer posebna strokovna usposobljenost članov društva lahko pripomore k ohranitvi človeških življenj, zdravja, premoženja in živali«.

V ponedeljek so tako bohinjski gorski reševalci še enkrat dokazali, da jim niti za življenje in dobrobit živali ni težko pustiti vsega in oddrveti na pomoč.