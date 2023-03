Drama na nacionalki: policija zaradi šikaniranja ovadila urednika osrednjih informativnih oddaj

Policija je na podlagi prijave po zaključku preiskave o sumu kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu na ljubljansko tožilstvo podala kazensko ovadbo enega od urednikov na Televiziji Slovenija (TVS), izhaja iz dopisa policije, ki ga je pridobila STA. Po poročanju medijev gre za urednika osrednjih informativnih oddaj na TVS Jako Elikana.

Ena izmed novinark TVS je namreč decembra lani zaradi domnevnega spolnega nadlegovanja podala prijavo na policijo.

Na neprimerno in agresivno vedenje domnevnega storilca naj bi zaposleni na RTVS po takratnem poročanju medijev sicer opozarjali že dalj časa. Domnevni storilec naj bi medtem po prijavi novinarke odprl bolniški stalež, a naj bi se kasneje vrnil na delovno mesto, zaradi česar je aktiv novinarjev informativnega programa TVS izrazil skrb, da bi lahko prišlo do stika med prijaviteljico in domnevnim storilcem.

NA RTVS so takrat odgovorili, da je generalni direktor prijavo takoj po prejemu odstopil pooblaščenki za mobing, ki pa je bila s prijavo že seznanjena. Zagotovili so tudi, da je generalni direktor odgovornim za organizacijo dela takoj naložil, da delo organizirajo tako, da novinarka in urednik ne bosta imela nobenih neposrednih stikov.

Za šikaniranje na delovnem mestu je sicer po kazenskem zakoniku zagrožena kazen do dveh let zapora. Če je posledica takšnega dejanja psihično, psihosomatsko ali fizično obolenje ali zmanjšanje delovne storilnosti zaposlenega, pa se storilec kaznuje z zaporom do treh let.