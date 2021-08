Drama na avtocesti: rojevala v koloni vozil, mali Nik hitel na svet

Ceste so v teh dneh precej obremenjene, zastoji pa nekaj vsakdanjega. Mimo njih ne moreš, ko pa so v igri življenja, se lahko vedno zaneseš na može v modrem.



Do policijske patrulje je v teh dneh pripeljal voznik osebnega vozila in povedal, da partnerica v njegovem vozilu rojeva in da morata nujno do porodnišnice v Postojno: »V tistem času je bila avtocesta v smeri Postojne močno obremenjena z vozili na obeh prometnih pasovih, promet je potekal zgoščeno, strnjeno in počasi. Policist in policistka sta v komunikaciji z občanom izvedela, da se je porod že začel, in ocenila, da je pomoč nujno potrebna.« Prižgala sta zvočne in svetlobne znake, zapeljala v smeri Postojne in z zagotavljanjem tako imenovanega koridorja partnerju partnerice, ki je že rojevala, omogočila, da je bila partnerica varno in hitro prepeljana v postojnsko porodnišnico ter predana v ustrezno medicinsko oskrbo.



Policisti so dojenčka in mamico obiskali v porodnišnici, ji prinesli šopek rož, malemu Niku, ki je pohitel na svetu, pa policijskega medvedka. »Kot so dejali zdravniki, je bilo policijsko spremstvo nujno, saj se je porod že dejansko začel, ko sta s partnerjem obtičala v prometni gneči. S policijskim spremstvom sta se lahko varno in pravočasno prebila skozi gnečo, kar sicer ne bi bilo mogoče. Mamica in mali Nik se dobro počutita, mi pa smo veseli, da smo jima lahko v tistih prelomnih trenutkih pomagali,« so sporočili iz Policije.

