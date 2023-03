»Zaposlene v zaporu na Dobu sem opozarjal na moje kronično zdravstveno stanje. Sem srčni bolnik, leta 2010 sem bil operiran na srcu. Ko se je začelo govoriti o covidu, sem zahteval premestitev, tudi pisno sem jih pozval, pa nisem dobil nobenega odgovora niti me niso premestili,« je na okrožnem sodišču v Novem mestu razlagal Dragutin Srpak iz Maribora. Na sodišče v dolenjsko prestolnico je prišel sam, brez spremstva paznikov. Morda nekoliko nenavadno, glede na to, da že kar nekaj let začasno prebiva v našem največjem zaporu na Dobu. A 8-letna kazen se mu počasi izteka in na polodpr...