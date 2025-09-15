  • Delo d.o.o.
Slovenija

Dragomer dočakal avtocestni priključek: »Kolone bodo bistveno krajše«

Priključek je rezultat več kot desetletnih priprav, gradnja pa je trajala dve leti.
FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

Otvoritev avtocestnega priključka Dragomer, 15. 09. 2025. FOTO: Blaž Samec

Otvoritev avtocestnega priključka Dragomer, 15. 09. 2025. FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec
Otvoritev avtocestnega priključka Dragomer, 15. 09. 2025. FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
N. P.
 15. 9. 2025 | 19:54
 15. 9. 2025 | 21:21
A+A-

Na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko so danes slavnostno odprli novi avtocestni priključek Dragomer. Dogodka so se udeležili vodstvo Darsa, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek ter župana občin Log-Dragomer in Brezovica.

Ministrica Bratušek je ob odprtju poudarila, da je projekt »velikega pomena za prebivalce občin Log-Dragomer in Brezovica«, saj razbremenjuje obstoječi priključek Brezovica in je »lep primer dobrega sodelovanja občin, države, Darsa in izvajalcev«. Ob tem je napovedala nadaljnja vlaganja: »V obdobju od leta 2022 do leta 2026 bomo investirali sedem milijard v svojo infrastrukturo, in to zato, da bo bolj varna in na koncu tudi bolj pretočna.«

Gradnja tudi med Domžalami in Zadobrovo

Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je nekaj besed ob odprtju namenil tudi prihodnjim projektom. »Že naslednji teden, 22. septembra, začnemo z gradnjo tretjega pasu na štajerski vpadnici med Domžalami in Zadobrovo. Najprej bomo uredili sredinski pas,« je dejal in dodal, da je celoten projekt ocenjen na približno 82 milijonov evrov.

»Mislim, da bo zgrajen v dveh letih,« je še napovedal. Spregovoril je tudi o najbolj obremenjenem odseku med Vrhniko in Ljubljano, ki ga vozniki pogosto imenujejo kar »katastrofični«. Po njegovih besedah je realno pričakovati začetek gradnje tretjega pasu na tem delu šele leta 2027.

Otvoritev avtocestnega priključka Dragomer, 15. 09. 2025. FOTO: Blaž Samec
Otvoritev avtocestnega priključka Dragomer, 15. 09. 2025. FOTO: Blaž Samec

Priključek vključuje delno preureditev avtoceste za bodočo šestpasovnico, nov štirikraki priključek ter urejeno zahodno obvoznico Brezovice do nivojskega prehoda pri Vnanjih Goricah. Celoten projekt je vreden približno 35 milijonov evrov, večino sredstev je prispeval Dars.

Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je izpostavil, da je priključek že prevzel »nekje 35 odstotkov prometa« in bo v prihodnje še pomembnejši: »Ko bo zgrajen tretji pas od Kozarij do Kosez ter od Kozarij do Verda, bo potem priključek zaživel v polni funkciji.«

FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec

Tudi župan Brezovice Metod Ropret vidi v priključku veliko pridobitev za lokalno skupnost: »To prinaša za nas ogromno, predvsem v delovnih dneh.« Dodal je, da je izgradnja tretjega pasu ključni korak, da se promet razbremeni tudi v poletnih mesecih, ko pritisk tranzitnega prometa obremeni lokalne ceste.

Priključek Dragomer je rezultat več kot desetletnih priprav, gradnja pa je trajala dve leti. Za lokalne prebivalce pomeni pomembno razbremenitev, za celoten prometni sistem pa enega od korakov k bolj pretočni in varni cestni infrastrukturi v širši Ljubljani.

FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec

Dars avtocesta promet zastoji Dragomer gradnja dela na cesti primorska avtocesta Brezovica Alenka Bratušek gneča
