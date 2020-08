Drago vas bo stalo, če to počnete med vožnjo

Do konca leta naj bi v Sloveniji dobili popravljeni Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPRCP). Trenutno je v medresorskem usklajevanju, prinesel pa bo tudi višje kazni. Predvsem za tiste, ki med vožnjo uporabljajo mobilni telefon.



»Zaradi vse večje razširjenosti uporabe mobilnih telefonov v Sloveniji in premajhnega zavedanja o posledicah v prometnih nesrečah, ki ga predstavlja uporaba mobilnega telefona med vožnjo, se predlaga sprememba 35. člena ZPrCP, in sicer zvišanje globe in kazenskih točk za prekršek – uporaba mobilnega telefona med vožnjo (250 € in 3 kazenske točke),« pišejo v predlogu zakona. Po trenutni zakonodaji kršitelj, če ga dobijo z mobilnim telefonom v roki, mora poravnati 120 evrov globe. Kako je v tujini Za primer izpostavljajo Italijo, ki je lani zaostrila zakonodajo, kazni za uporabo mobilnika med vožnjo pa se gibljejo od 161 do 646 evrov. Še več: vozniku, ki uporablja mobilni telefon med vožnjo lahko pristojni organi odvzamejo vozniško dovoljenje od 15 dni do dveh mesecev, v primeru povzročitve prometne nesreče, pa telefon tudi zasežejo. Prav tako je predvidena kazen pet kazenskih točk za italijanske državljane.



V letu 2017 je tudi Velika Britanija (Anglija, Škotska in Wales) zaostrila kazni za uporabo mobilnih telefonov med vožnjo tako da je denarno globo podvojila in sicer iz sto na 200 funtov in predpisala še stransko sankcijo 6 kazenskih točk. Prav tako se vozniku začetniku, če v dveh letih od pridobitve vozniškega dovoljenja krši zakonodajo in uporablja mobilni telefon med vožnjo, prepove vožnja in odvzame vozniško dovoljenje, še navajajo.