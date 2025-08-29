INFLACIJA SE JE ŠE OKREPILA

Draginja se vrača v Slovenijo: cene hrane in storitev pognale inflacijo navzgor

Nazadnje je bila inflacija tako visoka aprila lani. Inflacijo še naprej spodbujajo predvsem cene hrane.
Fotografija: Foto: Jože Suhadolnik, Delo
Odpri galerijo
Foto: Jože Suhadolnik, Delo

STA, N. Č.
29.08.2025 ob 11:28
29.08.2025 ob 11:28
STA, N. Č.
29.08.2025 ob 11:28
29.08.2025 ob 11:28

Poslušajte

Čas branja: 2:49 min.

Inflacija se je avgusta glede na julij še okrepila. V medletni primerjavi so bile cene življenjskih potrebščin višje za 3,0 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke več kot julija in za 2,1 odstotne točke več kot avgusta lani. Nazadnje je bila inflacija tako visoka aprila lani. Inflacijo še naprej spodbujajo predvsem cene hrane.

Podražitev hrane in brezalkoholnih pijač (za 7,6 odstotka) je tako k medletni inflaciji prispevala 1,4 odstotne točke. Sledile so podražitve oblačil in obutve (za 6,9 odstotka) ter višje cene v restavracijah in hotelih (za 5,1 odstotka) - vsaka od teh dveh skupin je inflacijo zvišala za 0,4 odstotne točke, je danes objavil statistični urad.

Pocenitve le za skupino prevozi in komunikacije

Pocenitve so statistiki zaznali zgolj v skupinah prevoz (-1,1 odstotka) in komunikacije (-0,1 odstotka).

Storitve so se v povprečju podražile za 3,1 odstotka, blago pa za 3,0 odstotka. Pri poltrajnem blagu so se cene zvišale za 5,2 odstotka, pri blagu dnevne porabe za 3,2 odstotka in pri trajnem blagu za 0,3 odstotka.

V primerjavi z julijem so cene življenjskih potrebščin medtem v povprečju ostale enake.

Podražili so se počitniški paketi (za 1,1 odstotka) in hrana (za 0,3 odstotka). Obe skupini sta k mesečni inflaciji prispevali 0,1 odstotne točke. Po drugi strani sta jo s po 0,1 odstotne točke izničili skupini obutev (cene so nazadovale za 5,7 odstotka) ter izdelkov in storitev za osebna vozila (-1,3 odstotka).

V prvih osmih mesecih leta so se cene življenjskih potrebščin dvignile za 3,1 odstotka, v osmih letošnjih mesecih pa so bile v povprečju za 2,2 odstotka višje kot v enakem obdobju lani.

Medletna rast cen

Medletna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila v avgustu prav tako 3,0-odstotna. To je bilo 0,1 odstotne točke več kot julija in 1,9 odstotne točke več kot pred enim letom. Na mesečni ravni so bile cene v povprečju prav tako nespremenjene.

V osmih letošnjih mesecih skupaj so cene po tem indeksu narasle za 2,5 odstotka, v osemmesečju pa so bile povprečno za 2,4 odstotka višje kot v enakem obdobju lani.

Eurostat sicer še ni objavil podatka o evrski inflaciji v avgustu, a že julija je bila slovenska inflacija z 2,9 odstotka bistveno nad evrskim povprečjem, ki je bil pri 2,0 odstotka. Višja je bila tudi od povprečja EU, ki je bilo pri 2,4 odstotka.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

inflacija podražitve dvig cen statistični urad

Priporočamo

Ceste poplavljene in zasute, na terenu gasilci in policisti: »Padavine, kot jih ne pomnimo« (FOTO)
Premium
Rudi živi v hiši, do katere sploh nima dostopa, sina so mu umorili
Prometna nesreča zaprla dolenjsko avtocesto (FOTO)
Tudi med Slovenci priljubljeni Halid Bešlić v bolnišnici, koncerti odpovedani

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

Komentarji:

Priporočamo

Ceste poplavljene in zasute, na terenu gasilci in policisti: »Padavine, kot jih ne pomnimo« (FOTO)
Premium
Rudi živi v hiši, do katere sploh nima dostopa, sina so mu umorili
Prometna nesreča zaprla dolenjsko avtocesto (FOTO)
Tudi med Slovenci priljubljeni Halid Bešlić v bolnišnici, koncerti odpovedani

Izbrano za vas

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.